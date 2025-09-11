التخطيط القومي يطلق برنامجا تدريبيا عن النمذجة الرياضية في السكان والاقتصاد والبيئة

نظم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي برنامج تدريبي بعنوان" محاضرات في النمذجة الرياضية وتطبيقاتها في مجالات السكان والاقتصاد والبيئة" لعدد من طالبات كليتي العلوم بجامعة الأزهر، وكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس قسم الرياضيات، وذلك خلال الفترة من 25/8/2025 وحتى 27/8/2025، وذلك من إعداد وتنفيذ أ.د. عبد الحميد القصاص أستاذ بناء النماذج بمركز الأساليب التخطيطية، و إشراف أ.د. بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية.

وفي هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار نشاط خدمة المجتمع الذي يقدمه المعهد لتنمية قدرات طالبات الجامعات في مجال النمذجة الرياضية وتطبيقاتها بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية التي تساعدهن على الانخراط في بيئة العمل بعد التخرج، وتعزيزا لمبدأ التعاون والمشاركة وتبادل الخبرات بين المعهد والجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور ارتكزت على المفاهيم والمصطلحات الرئيسية للنمذجة الرياضية، وأنواعها، والخطوات الواجب اتباعها لبناء نموذج رياضي، والمناهج الرئيسية للنمذجة، فضلا عن التطبيقات المختلفة للنمذجة في مجال الاقتصاد والسكان والبيئة.