الأسهم اليابانية والتايوانية تحلّق لأعلى مستوى على الإطلاق



حلقت الأسهم اليابانية والتايوانية لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس الحادي عشر من سبتمبر أيلول، وذلك بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، ووسط رهان المستثمرين على أن بيانات التضخم الأميركية ستكون جيدة بما يكفي لضمان خفض الفدرالي للفائدة في الأسبوع المقبل.

وقبل الاجتماع المرتقب للفدرالي الأميركي، تشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيبقي على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقرر اليوم، ولكن التوقعات السياسية والاقتصادية المحفوفة بالمخاطر تشير إلى أن التوقعات بمزيد من التيسير النقدي ستظل قائمة.

وفي سياق منفصل، احتفظت أسعار النفط بمكاسبها، بعدما أسقطت بولندا مسيرات اشتبه في أنها روسية في المجال الجوي لها، كما أفادت تقارير بأن أميركا تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على مشتريين للنفط الروسي. فيما قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق.

أسهم سوفت بنك وTSMC تدعم المكاسب القياسية

وعلى صعيد الأسهم اليابانية، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.8% إلى 44216 نقطة، بعدما سجل 44396 نقطة في وقت سابق من التداولات وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقفزت أسهم شركة سوفت بنك بنحو 9%، بعدما حققت أوراكل شريكها في مشروع Stargate مكاسب بنسبة 36% في وول ستريت أمس الأربعاء، في أكبر مكاسب يومية منذ عام 1992، إذ تتوقع الشركة ارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها من الحوسبة السحابية.

أما في تايوان، فقد قفزت الأسهم هناك بحوالي 1% نحو أعلى مستوى على الإطلاق، وقاد المكاسب سهم شركة الرقائق TSMC إذ ارتفع بأكثر من 2%.

هذا وسجل مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً للأسهم الآسيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ باستثناء اليابان تراجعاً طفيفاً بنحو 0.1%، وجاء ذلك جزئياً نتيجة انخفاض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ.





