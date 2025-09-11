قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
الأسهم اليابانية والتايوانية تحلّق لأعلى مستوى على الإطلاق

وكالات


حلقت الأسهم اليابانية والتايوانية لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس الحادي عشر من سبتمبر أيلول، وذلك بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، ووسط رهان المستثمرين على أن بيانات التضخم الأميركية ستكون جيدة بما يكفي لضمان خفض الفدرالي للفائدة في الأسبوع المقبل.

وقبل الاجتماع المرتقب للفدرالي الأميركي، تشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيبقي على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقرر اليوم، ولكن التوقعات السياسية والاقتصادية المحفوفة بالمخاطر تشير إلى أن التوقعات بمزيد من التيسير النقدي ستظل قائمة.

وفي سياق منفصل، احتفظت أسعار النفط بمكاسبها، بعدما أسقطت بولندا مسيرات اشتبه في أنها روسية في المجال الجوي لها، كما أفادت تقارير بأن أميركا تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على مشتريين للنفط الروسي. فيما قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق.

أسهم سوفت بنك وTSMC تدعم المكاسب القياسية

وعلى صعيد الأسهم اليابانية، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.8% إلى 44216 نقطة، بعدما سجل 44396 نقطة في وقت سابق من التداولات وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقفزت أسهم شركة سوفت بنك بنحو 9%، بعدما حققت أوراكل شريكها في مشروع Stargate مكاسب بنسبة 36% في وول ستريت أمس الأربعاء، في أكبر مكاسب يومية منذ عام 1992، إذ تتوقع الشركة ارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها من الحوسبة السحابية. 

أما في تايوان، فقد قفزت الأسهم هناك بحوالي 1% نحو أعلى مستوى على الإطلاق، وقاد المكاسب سهم شركة الرقائق TSMC إذ ارتفع بأكثر من 2%.

هذا وسجل مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً للأسهم الآسيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ باستثناء اليابان تراجعاً طفيفاً بنحو 0.1%، وجاء ذلك جزئياً نتيجة انخفاض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ.



 

الأسهم الآسيوية الأسهم اسعار النفط

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة

استمرارا لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات جنوب بورسعيد

مستشفي التأمين ببني سويف

ماتت قدام المستشفى.. القصة الكاملة لسيدة فارقت الحياة أمام مستشفى في بني سويف خلال زيارة زوجها المريض

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال ترميم عمارات المستعمرة بالمحلة التي تضم 109 وحدات سكنية تمهيدًا للبدء في مشروع مدينة المحلة الجديدة

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

