أسهم Oracle تكسب 244 مليار دولار في يوم واحد.. وسقوط حر لسهم Synopsys

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين مع ترقب المستثمرين لبيانات أسعار المستهلك المقرر صدورهااليوم الخميس، للحصول على رؤى حول اتجاه التضخم في الولايات المتحدة.

في حين عززت بيانات أسعار المنتجين التي صدرت اليوم ،وجاءت أقل من المتوقع، لتوقعات خفض الفائدة غي اجتماع الفدرالي الأميركي بالأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون بثقة تامة أن يخفض الفدرالي الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع احتمال بنسبة 10% أن يخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch.

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.5% أي ما يعادل 220 نقطة في جلسة الأربعاء ليغلق دون مستويات 45500 نقطة.

واستقر مؤشر ناسداك المركب دون تغيير عند مستوياته القياسية البالغة 21886 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني إغلاق قياسي على التوالي.

ورفع كلٌ من Barclays وبنك Deutsche أهدافهما لنهاية العام لمؤشر S&P500 ، مشيرين إلى أرباح قوية للشركات، ونمو اقتصادي قوي، وتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.



قفز سهم Oracle بنسبة 36% في جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لتضيف الشركة 244 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أشارت شركة التكنولوجيا إلى زيادة في الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها السحابية.

وأوضحت Oracle أن حجم الطلبيات المتبقية لديها من التعاقدات غير المنفذة بلغ 455 مليار دولار، بزيادة 359% مقارنة بالعام الماضي.

هبط سهم Synopsys بنسبة 36% في جلسة الأربعاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخه ويفقد جميع مكاسب العام الحالي.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في برمجيات تصميم الرقائق عن إيرادات فصلية دون توقعات وول ستريت نتيجة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

إذ أوضح الرئيس التنفيذي "ساسين جازي" أن نتائج الشركة تأثرت سلباً بالقيود الأميركية على تصدير برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، بالإضافة إلى صعوبات لدى أحد عملائها الكبار في صناعة المسابك.



