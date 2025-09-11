قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"
أسهم Oracle تكسب 244 مليار دولار في يوم واحد.. وسقوط حر لسهم Synopsys

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين مع ترقب المستثمرين لبيانات أسعار المستهلك المقرر صدورهااليوم الخميس، للحصول على رؤى حول اتجاه التضخم في الولايات المتحدة.

في حين عززت بيانات أسعار المنتجين التي صدرت اليوم ،وجاءت أقل من المتوقع،  لتوقعات خفض الفائدة غي اجتماع الفدرالي الأميركي بالأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون بثقة تامة أن يخفض الفدرالي الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع احتمال بنسبة 10% أن يخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch.

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.5% أي ما يعادل 220 نقطة في جلسة الأربعاء ليغلق دون مستويات 45500 نقطة.

واستقر مؤشر ناسداك المركب دون تغيير عند مستوياته القياسية البالغة 21886 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني إغلاق قياسي على التوالي.

ورفع كلٌ من Barclays وبنك Deutsche أهدافهما لنهاية العام لمؤشر S&P500 ، مشيرين إلى أرباح قوية للشركات، ونمو اقتصادي قوي، وتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.


قفز سهم Oracle بنسبة 36% في جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لتضيف الشركة 244 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أشارت شركة التكنولوجيا إلى زيادة في الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها السحابية.

وأوضحت Oracle أن حجم الطلبيات المتبقية لديها من التعاقدات غير المنفذة بلغ 455 مليار دولار، بزيادة 359% مقارنة بالعام الماضي.

هبط سهم Synopsys بنسبة 36% في جلسة الأربعاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخه ويفقد جميع مكاسب العام الحالي.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في برمجيات تصميم الرقائق عن إيرادات فصلية دون توقعات وول ستريت نتيجة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

إذ أوضح الرئيس التنفيذي "ساسين جازي" أن نتائج الشركة تأثرت سلباً بالقيود الأميركية على تصدير برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، بالإضافة إلى صعوبات لدى أحد عملائها الكبار في صناعة المسابك.


 

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. حصن نفسك الآن

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : سائر الأمم تلاعبت بتراث أنبيائها إلا أمة النبي

بالصور

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

