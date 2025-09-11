قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة التخطيط: الدولة تتحرك نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة

محمد البدوي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الدولة تتحرك نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية بجدول زمني واضح، مشيرة إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل الإطار الحاكم لهذه الإصلاحات وخطط العمل المستقبلية.


وأوضحت "رانيا المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن السردية متاحة بكامل فصولها لقراءة الجمهور، مع تنظيم جلسات حوارية تخصصية يشارك فيها مقررو جلسات.


وأشارت إلى أنه يمكن لأي مواطن الدخول عبر الرابط الخاص بالوزارة للاطلاع على الفصول وإبداء تعليقاته، مؤكدة أن الهدف هو الاستماع لآراء الناس وصناعة الأمل والتفاؤل في ظل الفرص المواتية التي يتيحها اهتمام الشركات وزياراتها لمصر.

ولفتت إلى أن أي مبادرات أو أنشطة داخل الجهات التابعة للوزارة يجب أن تندرج تحت إطار السردية، باعتبارها القصة الوطنية الجامعة التي تُسهل الشرح وتجمع بين العمق في التفاصيل والبساطة في العرض.


وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن ثلاثة سيناريوهات مختلفة للمستقبل، مع وضع أهداف طويلة المدى حتى عام 2050، مؤكدة أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا ترتبط فقط بالاستقرار المالي، بل تتطلب إصلاحات اقتصادية حقيقية يشارك فيها الوزراء المعنيون، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن نجاح السردية الاقتصادية يتوقف على وضوح النموذج وقدرته على أن يكون شاملاً ويعكس تطلعات الدولة والمجتمع.

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

