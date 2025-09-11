وزيرة التخطيط: الدولة تتحرك نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الدولة تتحرك نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية بجدول زمني واضح، مشيرة إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل الإطار الحاكم لهذه الإصلاحات وخطط العمل المستقبلية.



وأوضحت "رانيا المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن السردية متاحة بكامل فصولها لقراءة الجمهور، مع تنظيم جلسات حوارية تخصصية يشارك فيها مقررو جلسات.



وأشارت إلى أنه يمكن لأي مواطن الدخول عبر الرابط الخاص بالوزارة للاطلاع على الفصول وإبداء تعليقاته، مؤكدة أن الهدف هو الاستماع لآراء الناس وصناعة الأمل والتفاؤل في ظل الفرص المواتية التي يتيحها اهتمام الشركات وزياراتها لمصر.

القصة الوطنية الجامعة

ولفتت إلى أن أي مبادرات أو أنشطة داخل الجهات التابعة للوزارة يجب أن تندرج تحت إطار السردية، باعتبارها القصة الوطنية الجامعة التي تُسهل الشرح وتجمع بين العمق في التفاصيل والبساطة في العرض.



وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن ثلاثة سيناريوهات مختلفة للمستقبل، مع وضع أهداف طويلة المدى حتى عام 2050، مؤكدة أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا ترتبط فقط بالاستقرار المالي، بل تتطلب إصلاحات اقتصادية حقيقية يشارك فيها الوزراء المعنيون، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

السردية الاقتصادية

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن نجاح السردية الاقتصادية يتوقف على وضوح النموذج وقدرته على أن يكون شاملاً ويعكس تطلعات الدولة والمجتمع.