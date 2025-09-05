التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا

نظم مكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية في كمبالا بعثة تجارية إلى العاصمة الأوغندية خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية والسفارة المصرية في أوغندا والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التمثيل التجاري لدعم الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة الأفريقية.

ضمت البعثة تسع شركات مصرية كبرى تعمل في الأجهزة المنزلية، التكييف، الإضاءة، بطاريات السيارات، الزيوت، مستلزمات التجميل وقطع غيار السيارات.

ونظم المكتب التجاري منتدى للأعمال يوم 2 سبتمبر، بمشاركة نحو 120 شركة أوغندية مستوردة، وبالتعاون مع كبرى تجمعات الأعمال الأوغندية منها اتحاد القطاع الخاص، اتحاد الصناعات، غرفة التجارة والصناعة الأوغندية، ومنتدى الأعمال الأوغندي.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضور عدد من ممثلي الحكومة الأوغندية ووزارة الكهرباء والطاقة، إلى جانب كبرى شركات القطاع الخاص وشخصيات اقتصادية بارزة، حيث شارك السيد/ Abdon Atwine ممثل وزير الدولة للطاقة كضيف شرف، والسيد/ Asiimwe Stephen الرئيس التنفيذي لاتحاد القطاع الخاص، والسيد/ George Inholo مدير غرفة التجارة والصناعة الأوغندية.

من جانبه، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغ نحو 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، منها 112.8 مليون دولار صادرات مصرية تركزت في الحديد والصلب (35 مليون دولار)، اللدائن (12 مليون دولار)، السكر ومنتجات المخابز (8 ملايين دولار)، تحضيرات الحبوب (7 ملايين دولار)، والأدوية (6 ملايين دولار). بينما بلغت الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار، وتنوعت بين منتجات الألبان (10 ملايين دولار)، القهوة والشاي والتوابل (10 ملايين دولار)، والتبغ (6 ملايين دولار).

وأضاف الشريف، أن الاستثمارات المصرية في أوغندا بلغت نحو 239 مليون دولار موزعة على 69 مشروعًا، وفرت أكثر من 5400 فرصة عمل في قطاعات الزراعة والصيد والصناعة والاتصالات والخدمات.

وفي هذا السياق. أشار إلى أن السوق الأوغندي يُعد من الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، وأن البعثات التجارية بما تشمله من لقاءات ثنائية تفتح أبواباً أمام إبرام اتفاقيات تعاون جديدة تعزز من نفاذ الصادرات المصرية وتنمية التجارة مع شركائها التجاريين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لمنتدى الأعمال المصري الأوغندي الذي استضافته القاهرة في أغسطس الماضي على هامش زيارة الرئيس الأوغندي/ يوري موسيفيني لمصر، بما يعكس الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.

