التصديري للأثاث: بعثة تجارية ليبية في مصر خلال سبتمبر المقبل لتعزيز الصادرات

أعلن المجلس التصديري للأثاث استضافة بعثة تجارية ليبية في مصر خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2025، بمشاركة وفد من كبار المستوردين الليبيين يضم مطورين عقاريين وموزعين وتجار تجزئة وأصحاب مشروعات، بهدف فتح قنوات تصديرية جديدة وتعزيز حضور الأثاث المصري في السوق الليبية.

وتشمل فعاليات البعثة لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والمستوردين الليبيين، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من مصانع الأثاث المصرية لاستعراض القدرات الإنتاجية ومستويات الجودة والتصميم، بما يسهم في توقيع تعاقدات تصديرية وبناء شراكات مستدامة. ويعد السوق الليبي من الأسواق الواعدة لصادرات الأثاث المصري بفضل القرب الجغرافي وسهولة اللوجستيات، والاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري.

وقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث إن تنظيم هذه البعثة يأتي في توقيت مواتٍ، ويعكس الثقة المتنامية في المنتج المصري.

وأضاف ان السوق الليبي امتداد طبيعي لصناعتنا بحكم القرب الجغرافي وسهولة النقل، كما أن منتجاتنا تجمع بين الجودة العالية والسعر التنافسي».

واستطرد درياس حديثه قائلا : «نراهن على البرنامج المكثف للقاءات B2B والزيارات الميدانية لخلق روابط مباشرة بين المصانع المصرية وكبار المشترين في ليبيا، بما يترجم إلى تعاقدات سريعة وفرص نمو حقيقية للقطاع».

وتابع سنركز خلال البعثة على التأكيد علي اهمية تقليل زمن التسليم وتقديم حلول مرنة في الشحن والدفع وخدمات ما بعد البيع، وهي عوامل حاسمة في قرارات الشراء لدى الجانب الليبي».

ومن جهته أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن المجلس سينظم خلال البعثة اجتماعات مخصصة لكل مستورد ليبي بحسب احتياجاته، مع تجهيز العروض الفنية وقوائم أسعار تصديرية واضحة لضمان جاهزية التوريد الفوري».

وأضاف عرفات: «تشمل الزيارات الميدانية، التي سيتم تنظيمها، خطوط إنتاج تشمل الطرازات المنزلية والمكتبية والفندقية

وقال إن المجلس سيحرص علي مواءمة الشركات المصرية مع متطلبات المطورين العقاريين والموزعين الليبيين لتحقيق شراكات طويلة الأجل، بما يصب في صالح زيادة التبادل التجاري بين البلدين.