التصديري للصناعات الغذائية: مصر الثانية عالميًا في صادرات البلطي لعام 2024

أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تقريرًا أوضح فيه أن مصر حافظت على مكانتها العالمية في صادرات سمك البلطي الطازج أو المبرد (باستثناء الأحشاء وشرائح الأسماك)، حيث بلغت الحصة السوقية لمصر 20% من صادرات العالم، بقيمة صادرات وصلت إلى 9.4 مليون دولار وبكمية بلغت 17 ألف طن في عام 2024، لتحتل مصر المركز الثاني عالميًا.

وكشف التقرير عن تحقيق معدلات نمو متميزة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغ معدل النمو السنوي في قيمة الصادرات 2%، فيما سجل معدل النمو السنوي في الكمية 12%، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على سمك البلطي المصري في الأسواق العالمية.

وأشار المجلس إلى أن أكبر الأسواق المستوردة لهذا المنتج في عام 2024 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.691 مليون دولار بنسبة 61% من إجمالي الصادرات، تلتها الكويت بقيمة 1.430 مليون دولار بنسبة 15%، ثم قطر بـ796 ألف دولار (8%)، وتونس بـ724 ألف دولار (8%)، وليبيا بـ320 ألف دولار (3%)، والبحرين بـ307 آلاف دولار (3%)، وكندا بـ55 ألف دولار (1%)، والأردن بـ53 ألف دولار (1%).

وأكد المجلس التصديري أن هذه الأسواق مجتمعة تمثل 100% من إجمالي صادرات مصر من سمك البلطي خلال عام 2024، الأمر الذي يعكس ثقة المستوردين الدوليين في جودة المنتج المصري، مشددًا على أن استمرار هذا النمو يعكس تنافسية مصر عالميًا، ويدعم فرصها في التوسع في أسواق جديدة مستقبلًا.