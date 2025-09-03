قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بعثة التصديري للصناعات الكيماوية تنجح في اختراق السوق الغاني

ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح بعثته التجارية الي غانا في عقد 276 لقاءً ثنائيًا بين الشركات المصرية ونظيراتها الغانية، وإجراء صفقات تجارية أولية تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، إضافة إلى اتفاقات توريد منتظمة تصل إلى أكثر من 5 حاويات شهريًا لمنتجات القطاع.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نجاح البعثة يعكس حرص المجلس على تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية الواعدة تماشياً مع استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات المصرية إلي أفريقيا، مشيرًا إلى أن غانا جاءت على رأس قائمة الدول المستهدفة بخطة المجلس لزيادة الصادرات لدول غرب أفريقيا.

وكشفت إحدى الشركات المشاركة في البعثة – والمتخصصة في مجال المنظفات – عن نجاحها في التعاقد على توريد 5 حاويات شهريًا، فضلاً عن استئجار مخزن لتوفير البضاعة بشكل مستمر في السوق الغاني، نظرًا لتنوع الطلب والأسعار التنافسية للمنتجات المصرية.


 واعربت إحدي الشركات العاملة في مجال البلاستيك والمواسير عن تفاؤلها الكبير بفرص النمو في السوق الغاني خاصة في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات، لافتة إلى ان البعثة التجارية جاءت بناء علي توصيات  الدراسة التي كان قد اعدها المجلس والوبينار الذي نظمه منذ فترة بشأن فرص التواجد في السوق الغاني.

كان ياو ال سيكي، مدير إدارة السياسات والتخطيط والميزانية والمتابعة والتقييم بوزارة التجارة والصناعة الغانية، اكد علي اهميه أنعقاد  المنتدى في هذا التوقيت مع إطلاق سياسة "الاقتصاد على مدار 24 ساعة" التي تستهدف تشغيل المصانع ليلًا ونهارًا، مشددًا على أهمية الشراكات المصرية–الغانية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير تكامل بين الدولتين.

وأشارت نسرين وحيش، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري في أكرا، إلى أن البعثة ضمت 14 شركة مصرية حيث تم العمل على ترتيب زيارة البعثة منذ عدة أشهر، ولاقت ترحيبًا واسعًا من الجانب الغاني، وشملت الزيارة لقاءات مع مجلس الكاكاو ومركز تنمية الاستثمارات واتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة في أكرا، إضافة إلى جولات ميدانية في الأسواق المتخصصة.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نجاح البعثة التجارية إلى غانا جاء نتيجة جهود منسقة ومتكاملة بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري  نسرين وحيش و محمد شكشاك الملحق التجاري، مرورًا بدعم السفير المصري أيمن الدسوقي وأعضاء السفارة المصرية في أكرا.

وأضاف أن رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر ووزارة التجارة والصناعة والزراعة في غانا منحت البعثة زخمًا خاصًا، كما أن مشاركة كل من اتحاد الصناعات في غانا وغرفة التجارة والصناعة في أكرا عززت فرص التشبيك بين الشركات المصرية ونظيراتها الغانية.

وأكد مجيد أن هذا النموذج من التعاون المثمر يمثل تجربة ناجحة يجب البناء عليها وتعميمها في البعثات المقبلة، مشددًا على أن ما تحقق في غانا يمثل دافعًا قويًا نحو التوسع في الأسواق الأفريقية وتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى القارة.

وقال يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التحضير للبعثة التجارية إلى غانا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وتكلل بصفقات وتعاقدات وعروض أسعار تمثل مؤشرات فعلية على النجاح.

وأوضح أن نتائج استطلاع رأي الشركات المشاركة عكست بوضوح تحقيق اختراق حقيقي للسوق الغاني، على الرغم من المنافسة القوية من شركات دولية، مؤكدًا أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية واضحة من حيث السعر والجودة.

وأضاف المنشاوي أن نجاح البعثة اعتمد منذ البداية على تحديد القطاعات المستهدفة بعناية، حيث تقدمت للمشاركة أكثر من 30 شركة مصرية، وتم اختيار الشركات وفقًا لمتطلبات السوق وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في أكرا.

