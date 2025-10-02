مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط لشرح عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية .

ووجه مدبولي التحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة حلول ذكري ٦ اكتوبر .

وتابع مدبولي ان الرئيس السيسي عقد اجتماع في الاكاديمية العسكرية ووجه رسائل مهمة لما يحدث في غزة وتناول موقف مصر الثابت لدعم الشعب الفلسطيني لافتا اننا لم نتوانى عن مساعد الاشقاء في غزة مشيرا الي انه الرئيس اكد اننا لم نندفع لاتخاذ اي اجراءات يضر الامن القومي المصري .

واشار الي ان موقف مصر ثابت علي عدم التهجير ووقف اطلاق النار والعمل علي اعادة اعمار غزة و اطلاق سراح الاسرى بين الطرفين مؤكدا ان مصر جزء من عملية السلام ووقف اطلاق النار