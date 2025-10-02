قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء

محمود الخطيب
محمود الخطيب
إسلام مقلد

أثار ظهور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية، في أحدث إطلالة له وعلامات واضحة لآثار عملية جراحية برأسه، حالة من القلق بين جماهير القلعة الحمراء ومحبيه في مصر والعالم العربي.

الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الخطيب وعلامات الجراحة بوضوح، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة عن حالته الصحية.

رحلة مع المرض والعمليات الجراحية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يخضع فيها "بيبو" لعمليات جراحية دقيقة، إذ عانى على مدار السنوات الماضية من متاعب صحية متكررة في العمود الفقري والرقبة، خضع بسببها لرحلات علاجية في ألمانيا وأماكن أخرى.

ورغم ذلك، ظل حريصًا على ممارسة مهامه الإدارية في النادي الأهلي ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالفرق الرياضية.

تفاعل جماهيري واسع

ما إن ظهرت صور الخطيب الأخيرة حتى انهالت الدعوات عبر المنصات المختلفة من جماهير الأهلي والكرة المصرية، متمنين له الشفاء العاجل وتمام الصحة، إلا أن الجراحة تلك خضع لها منذ سنوات سابقة وظهرت عندما حلق شعر رأسه أثناء أدائه العمرة.

فمحمود الخطيب لا يمثل فقط رمزًا للنادي الأهلي، بل يعد أيقونة رياضية وإنسانية لها مكانة خاصة في قلوب الملايين.

مسيرة ذهبية

الخطيب صاحب الـ70 عامًا، كتب تاريخًا استثنائيًا داخل المستطيل الأخضر، إذ توج بالعديد من البطولات مع الأهلي والمنتخب المصري، وحصل على لقب أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983، ليصبح أول مصري يحصد هذا الإنجاز.

وبعد اعتزاله، واصل مسيرته في خدمة النادي الأهلي، وصولًا إلى منصب رئيس مجلس الإدارة.

رسالة محبة ودعاء

ظهور الخطيب الأخير وإن كان قد أثار بعض القلق، إلا أنه أبرز في الوقت نفسه حجم الحب والدعم الذي يحظى به من جماهير الأهلي والرياضة المصرية عمومًا.

وتبقى الدعوات الصادقة من الجميع بأن ينعم الله عليه بالصحة والعافية ليواصل مسيرته ويظل رمزًا شامخًا للرياضة المصرية والعربية.

اطعمة مفيدة القلب
اللانشون
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
الصداع العنقودى
