رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح

وجَّه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح وذلك (بالفرقة الأولى) جميع الشعب في هذا العام الجامعي 2025 - 2026م، وذلك بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتنسيق المستمر مع معالي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضح فضيلة رئيس الجامعة أنه لاحظ تقدم عديد من الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام والأعوام السابقة من محافظة مطروح للالتحاق بالكلية عقب افتتاحها في شهر سبتمبر الماضي، لافتًا أنه على الفور صدرت توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بقبول جميع الطالبات بالكلية؛ تيسيرًا عليهن انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية تجاه جميع محافظات الجمهورية.