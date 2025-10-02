مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على الثوابت المهمة المتماشية مع الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، وهي رفض التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة ورفض المحاولات الإسرائيلية لضم قطاع غزة والضفة الغربية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن بين الجانبين، والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين.

وأضاف مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، عقب إجتماع الحكومة، اليوم الخميس - أن المشكلة، كما وضحها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، فيما يتعلق بإعلان الرئيس الإمريكي مقترح خطة إيقاف الحرب وإحلال السلام في غزة، ستكون في التفاصيل الخاصة بهذه الخطة، خاصة وإن مصر تعتبر جزءًا رئيسيًا من عملية إعداد ومحاولة تحقيق عملية وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب، وسيكون لنا دور في الوصول إلى أفضل التفصيلات الخاصة بتحقيق المبادئ والثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي عقده بالأكاديمية العسكرية الجمعة الماضية، والذي تضمن رسايل شديدة الوضوح والأهمية والتي ترسي وتؤكد الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة، حيث تناول السيد الرئيس بمنتهى الوضوح والشفافية موقف مصر الثابت من اللحظة الأولى لاشتعال هذه الحرب الأثمة على قطاع غزة وأن مصر لن تتوانى عن تقديم كل الدعم لاشقاءنا الفلسطينيين في قطاع غزة على مستوى المساعدات الإنسانية أو الوساطة الدبلوماسية والسياسية لإيقاف هذه الحرب الظالمة لأهالينا في غزة وهو الدور المستمر بمنتهى القوة في هذا الأمر حتى الآن.

وأوضح رئيس الوزراء أن السيد الرئيس السيسي أكد أيضًا على ثوابت الأمن القومي المصري وأن كافة تطورات الأزمة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مدى صحة الموقف المصري تجاه هذه الأزمة، وأن مصر لم تندفع أو تنجر إلى أي خطوات تضر الصالح والأمن القومي المصري.