مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية

مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
توك شو

محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المغرب بلد شقيق وآلاف الشباب خرجوا منذ عدة أيام في بعض المدن المغربية ولديهم محررين شعارات تطالب بإصلاحات اجتماعية سواء في الصحة أو التعليم، ولا أحد يعترضها طالما المطالب وطنية ومشروعة. 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه عندما يتحول الأمر إلى فوضى ويحدث مواجهات أمنية ويتم حرق مراكز أمنية ومقرات الشرطة لذا علينا أن نتوقف، لأنه بعد تلك الأحداث سيكون هناك فوضى وسيجر المغرب لوضع صعب.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن التخريب ليس الطريق الصحيح وحرق المنشآت لن يحل المشكلة، وهذه بلدكم وخلوا مطالبكم توصل بوعي واثبتوا أنكم جيل يستطيع التغيير بحكمة وليس بغضب، ولا تكرروا ما حدث في بعض الدول بعد فترة 2011

وأشار مصطفى بكري إلى أن ما يحدث في المغرب الآن لن يقودها إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية.

مصطفى بكري المغرب الصحة التعليم المطالب

