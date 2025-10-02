مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المغرب بلد شقيق وآلاف الشباب خرجوا منذ عدة أيام في بعض المدن المغربية ولديهم محررين شعارات تطالب بإصلاحات اجتماعية سواء في الصحة أو التعليم، ولا أحد يعترضها طالما المطالب وطنية ومشروعة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه عندما يتحول الأمر إلى فوضى ويحدث مواجهات أمنية ويتم حرق مراكز أمنية ومقرات الشرطة لذا علينا أن نتوقف، لأنه بعد تلك الأحداث سيكون هناك فوضى وسيجر المغرب لوضع صعب.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن التخريب ليس الطريق الصحيح وحرق المنشآت لن يحل المشكلة، وهذه بلدكم وخلوا مطالبكم توصل بوعي واثبتوا أنكم جيل يستطيع التغيير بحكمة وليس بغضب، ولا تكرروا ما حدث في بعض الدول بعد فترة 2011

وأشار مصطفى بكري إلى أن ما يحدث في المغرب الآن لن يقودها إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية.