تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليقا على تداعيات فيضان النيل، إن هناك استعدادات منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى التوقعات خلال شهر أكتوبر أن يكون التصريف بكميات أكبر عن المعدلات المتوسطة، وسيكون هناك بعض المناطق طرح النهر و"العشش" التي ستغمر بالمياه خاصة فى المنوفية والبحيرة .

وحذر رئيس الوزراء جميع المتعدين، من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

فيما أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اتخاذ الاستعدادات لمواجهة هذه الأحداث، مُشيرًا إلى أنه تم إرسال خطابات لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر، مُحذرًا جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.