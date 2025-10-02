محافظ أسيوط: مراكز ومحطات البحوث الزراعية شريك إستراتيجي في تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي

أكد محافظ أسيوط ، الدكتور هشام أبو النصر،الدور الحيوي لمراكز ومحطات البحوث الزراعية في دعم وتطوير القطاع الزراعي، من خلال تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، موضحًا أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام الباحثين وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الدراسات الميدانية، لضمان تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية في الحقول الإرشادية يستفيد منها المزارعون بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ في بيان اليوم /الخميس / ، إلى أن مديرية الزراعة بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، نظمت جولة تفقدية بمحطة بحوث عرب العوامر بمركز أبنوب، بحضور الدكتور حفظي محمد مدير المحطة والعاملين بها حيث تناولت الزيارة بحث آليات التعاون بين مديرية الزراعة والمراكز البحثية والإرشادية بالمحافظة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ودعم فني في مجالات الزراعة والتغذية والأسرة الريفية.

وشدد الدكتور أبو النصر على أهمية تفعيل دور المراكز الإرشادية في نقل أحدث التوصيات الفنية إلى المزارعين من الجنسين، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتقليل تأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي.

وأضاف المحافظ أن التكامل بين مديرية الزراعة والمحطات البحثية، بالتعاون مع أجهزة شؤون البيئة ومديرية الطب البيطري، يمثل خطوة جوهرية نحو إنتاج السماد العضوي الآمن وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بطرق سليمة، بما يسهم في الحد من الحرق المكشوف والحفاظ على البيئة..كما يعد هذا التعاون ركيزة أساسية للارتقاء بالمنظومة الزراعية في محافظة أسيوط، وتحقيق قيمة مضافة تخدم المزارعين والاقتصاد الوطني.