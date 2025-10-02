البابا تواضروس يفتتح نادي الإيمان بالبداري ويلتقي محافظ أسيوط | صور

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، نادي الإيمان بمزرعة كيرلومينا بالبداري، بمشاركة اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

شارك في حفل الافتتاح إلى جانب نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وتفقد قداسة البابا محتويات النادي الذي يوجد فيه حمام سباحة أوليمبي داخل الصالة المغطاة. كما تتوافر به أماكن عديدة وتجهيزات لإقامة المؤتمرات واللقاء.

وألقى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، كلمة ترحيب بقداسة البابا وبالسيد المحافظ، مشيدًا بروح التعاون التي تسود العلاقة بين المحافظة والكنيسة. ومن جهته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة قداسة البابا للمحافظة مؤكدً على أن المجتمع الأسيوطي بأكمله تسوده روح التآخي والود والاحترام، وهي القيم التي ينادي دومًا بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث قداسة البابا معربًا عن سعادته بوجوده في هذا المكان، واصفًا إياه بأنه بديع الجمال ويمثل إضافة لأسيوط.



ونوه إلى أن كلمة "أغابي" أي محبة، والمحبة الحقيقية هي التي تجعلنا نخدم بعضنا البعض. وقدم الشكر للمحافظ على ما تم إنجازه في محافظة أسيوط، وحيًّأ مدير الأمن ورجاله على الجهود التي يقدمونها، لافتًا إلى أن نادي الإيمان ليس مجرد مشروع خدمي وإنما هو أيضًا رسالة قومية لتربية أبنائنا على القيم والانتماء للوطن.