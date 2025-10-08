أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ وسط تنسيق مصري أمريكي تركي.. تفاصيل

قال كريم حاتم، موفد قناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن الجلسة الموسعة الخاصة ببحث سبل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة ما زالت متواصلة حتى اللحظة، بعد انطلاقها منذ نحو ساعة، موضحًا أن أجواء إيجابية تسود الاجتماعات وفقًا للمصادر الدبلوماسية المشاركة.

وأكد حاتم، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوسيط المصري يعمل على تهيئة الأوضاع تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يتضمن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع كمرحلة أولى على طريق التسوية.

وتابع أن الاجتماعات شهدت لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف سبقت الجلسة الموسعة، حيث اجتمع الوفد التركي مع وفد حركة حماس، فيما عقد المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والوفد الأمريكي، الذي يضم جاريد كوشنر، لقاءً مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، لمناقشة البنود المطروحة في خطة ترامب الخاصة بإنهاء العدوان على غزة وتهيئة المناخ للتفاهمات اللاحقة.

وأشار كريم حاتم، إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت مؤشرات إيجابية بشأن ما يجري في شرم الشيخ، بل وتحدثت عن احتمالية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، في إطار اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.