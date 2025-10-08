قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
توك شو

أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ وسط تنسيق مصري أمريكي تركي.. تفاصيل

غزة
محمود محسن

قال كريم حاتم، موفد قناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن الجلسة الموسعة الخاصة ببحث سبل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة ما زالت متواصلة حتى اللحظة، بعد انطلاقها منذ نحو ساعة، موضحًا أن أجواء إيجابية تسود الاجتماعات وفقًا للمصادر الدبلوماسية المشاركة.

وأكد حاتم، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوسيط المصري يعمل على تهيئة الأوضاع تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يتضمن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع كمرحلة أولى على طريق التسوية.

وتابع أن الاجتماعات شهدت لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف سبقت الجلسة الموسعة، حيث اجتمع الوفد التركي مع وفد حركة حماس، فيما عقد المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والوفد الأمريكي، الذي يضم جاريد كوشنر، لقاءً مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، لمناقشة البنود المطروحة في خطة ترامب الخاصة بإنهاء العدوان على غزة وتهيئة المناخ للتفاهمات اللاحقة.

وأشار كريم حاتم، إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت مؤشرات إيجابية بشأن ما يجري في شرم الشيخ، بل وتحدثت عن احتمالية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، في إطار اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.

غزة

