أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بمحاولات سخيفة لتحويل الانتباه عن المشاكل الناجمة عن عوامل وأسباب داخلية.

وقالت زاخاروفا ـ في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الروسية - : "بمحاولاته السخيفة والغبية وغير المناسبة تماما لإلقاء المسؤولية على كل شيء، بدءا من تحليق الطائرات المسيرة المزعوم والمخترقين والمشاكل الاقتصادية وأحدثها "أسطول الظل"، يحاول ماكرون ببساطة تحويل الانتباه ونقل النقاش حول الظروف التي خلقها داخليا وأسباب المشاكل واختراع عذر سخيف".

وكانت ماتيلد بانو، زعيمة حزب فرنسا اليساري، أعلنت أن مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب) سينظر يوم الأربعاء في اقتراح لبدء إجراءات عزل ماكرون من منصبه.

يتخذ مكتب الجمعية الوطنية، أعلى هيئة تشريعية في مجلس النواب، قرار بدء إجراءات عزل الرئيس. ويجب أن توافق اللجنة التشريعية على نص القرار، ثم يصوّت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية خلال أسبوعين. ويجب استكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى للبرلمان. في حال موافقة مجلس الشيوخ على القرار، يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، ويجب أن يحظى النص بتأييد 617 عضوًا من أصل 925 عضوًا في البرلمان من كلا المجلسين.

في عام 2024، أطلقت حركة "فرنسا المتمردة" إجراءات عزل ماكرون، لكن دون جدوى. رفضت اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية قرارًا بعزل الرئيس (15 صوتًا مؤيدًا، 54 صوتًا معارضًا).

