رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 .. شروط التقديم وخطوات التسجيل قبل انتهاء الموعد الرسمي
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
واشنطن بوست: أزمات سياسية تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي في جناحه الشرقي
موسكو: محاولات ماكرون لتبرير أزماته الداخلية سخيفة ومضللة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
اللوتري الأمريكي .. يتواصل الإقبال الكبير من الشباب في مصر والعالم العربي على البحث عن رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026، بالتزامن مع انطلاق موسم التقديم السنوي في برنامج تأشيرة التنوع (DV-2026)، الذي يتيح للفائزين فرصة الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم "الجرين كارد".

ما هو اللوتري الأمريكي 2026؟

يعد برنامج اللوتري الأمريكي أحد برامج الهجرة الشرعية التي تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية سنويًا، ويهدف إلى منح تأشيرات هجرة لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

طريقة التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وموعد النتيجة

بدأت فترة التسجيل الإلكتروني لبرنامج DV-2026 في 2 أكتوبر 2025، وتستمر حتى 6 نوفمبر 2025، حيث لن تُقبل أي طلبات بعد هذا الموعد النهائي.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2026

وفق الشروط المعلنة من وزارة الخارجية الأمريكية، يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط الآتية:

  • أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالمشاركة في البرنامج.
  • يمكن التقديم دون إدخال بيانات جواز السفر، بشرط أن يكون الجواز ساري المفعول.
  • للمرة الأولى، تم فرض رسوم رمزية قدرها 1 دولار أمريكي عند تعبئة الطلب الإلكتروني الرسمي.
  • لا يوجد حد أدنى للعمر، لكن يُفضل أن يكون المتقدم فوق 18 عامًا.
  • يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو يمتلك خبرة سنتين في عمل مؤهل.
اللوتري الأمريكي

طريقة التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026

يتم التقديم حصريًا عبر الموقع الرسمي لبرنامج الهجرة العشوائية من خلال الخطوات الآتية:

  • فتح بوابة التقديم الرسمية واختيار استمارة «DV-2026».
  • تعبئة البيانات الشخصية (الاسم، تاريخ الميلاد، محل الميلاد).
  • تحديد صفة المتقدم (فردي أو متزوج).
  • إدخال المؤهل الدراسي أو الخبرة العملية.
  • تحميل الصورة الشخصية وفق المواصفات المحددة (خلفية بيضاء، 600×600 بكسل، أقل من 240 كيلوبايت).
  • مراجعة البيانات جيدًا قبل الإرسال للحصول على رقم التأكيد (Confirmation Number)، والذي يُستخدم لاحقًا لمتابعة نتيجة القرعة.

المستندات المطلوبة للتقديم

  • صورة الهوية الوطنية من الجهتين.
  • العنوان التفصيلي (المحافظة، الشارع، الحي، الرمز البريدي، الدولة).
  • رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
  • بيانات المؤهل التعليمي والحالة الاجتماعية.

صور الأطفال في حال وجودهم، على أن تشمل جميع الأبناء البيولوجيين، والأطفال بالتبني، وأبناء الزوج أو الزوجة ممن تقل أعمارهم عن 21 عامًا وغير متزوجين، إذ يؤدي إغفال إدراج أي طفل مؤهل إلى رفض طلب الفيزا في حال الفوز.

آخر موعد للتقديم في اللوتري الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن آخر موعد لتسجيل الطلبات في اللوتري الأمريكي 2026 هو يوم 6 نوفمبر 2025، ولن يتم قبول أي استمارات بعد هذا التاريخ.

