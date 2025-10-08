بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد خالد منير عبد القادر حوبي (40 عاماً)، من بلدة زيتا شمال طولكرم، بعد نحو أربعة أشهر من احتجازه، بحسب وكالة "صفا" للأنباء.

و قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت جثمان الشهيد حوبي عند حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، ونقلته إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، تمهيداً لتشييعه غداً الخميس في مسقط رأسه بلدة زيتا.



وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان اليوم، إن طواقمها في محافظة طولكرم، وبعد المتابعة الحثيثة والمتواصلة، تسلمت جثمان الشهيد حوبي، لمواراته الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه، مؤكدة استمرار مساعيها لإعادة كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.



واستشهد حوبي برصاص الاحتلال في 12 يونيو الماضي، قرب مستوطنة "حرميش" المقامة على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين.

ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 731 شهيداً في مقابر الأرقام والثلاجات، وفقا لتوثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.