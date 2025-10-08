قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بروتوكول بين "المحكمة العربية للتحكيم" و"خبراء الضرائب العرب" لتعزيز التعاون في مجال الضرائب العربية والدولية

بروتوكول بين "المحكمة العربية للتحكيم" و"خبراء الضرائب العرب" لتعزيز التعاون في مجال الضرائب العربية والدولية
بروتوكول بين "المحكمة العربية للتحكيم" و"خبراء الضرائب العرب" لتعزيز التعاون في مجال الضرائب العربية والدولية
أ ش أ

 وقعت المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد خبراء الضرائب العرب برئاسة النائب عيسي الشريف الأمين العام للاتحاد، يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والعملي في مجال الضرائب والتحكيم الضريبي، والاستفادة من الخبرة المتبادلة بين الطرفين على تطوير الكوادر العاملة في مجال الضرائب.
وأكد الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم الدكتور سيد عبد الفتاح أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة نوعية وخاصة في مجال فتح قنوات تواصل مشترك في التحكيم وفض المنازعات بالإضافة إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة العمل الضريبي والتحكيم الدولي وإعدادهم كخبراء في التحكيم العربي والدولي.
وأشار إلى أن من أهداف توقيع البروتوكول مع اتحاد خبراء الضرائب العرب هو تبادل الخبرات والمعارف في مجال التحكيم الضريبي من خلال تنظيم ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات، وتبادل الدراسات والبحوث.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم النائب يسري المغازي أن المحكمة من أهدافها كونها ضامنا ومحفزا مهما للاستثمار في جميع الدول العربية ومؤشرا جيدا لتوجيه الاستثمارات، مؤكدا أن المحكمة في طريقها لإنشاء الأكاديمية العربية للتحكيم حتي تتمكن من تخريج كوادر ومحكمين على درجة واعية من الثقافة والوعي بدرجات التحكيم وفض المنازعات، ومشيرا إلى أن توقيع برتوكول تعاون مشترك مع اتحاد خبراء الضرائب العرب يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التدريب والتطوير من خلال تدشين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لكافة العاملين في مجال الضرائب بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية.
وعلى الجانب الآخر، قال أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب النائب عيسي الشريف إن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، التي تضم في تشكيلها قامات قضائية ووطنية يشهد لها الجميع، يعد مؤشرا وداعما للثقة التي توليها المحكمة في مجالات فض المنازعات وكذلك التدريب في كافة مجالات التحكيم حيث إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس بناء منصة تحكيم متخصصة في التحكيم في المنازعات الضريبية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، وتبادل بحوث ومعلومات، وتعزيز الثقافة التحكيمية لضمان سرعة وفعالية حل النزاعات، بجانب إنشاء جدول خاص تابع للمحكمة العربية للتحكيم وبالتنسيق مع اتحاد خبراء الضرائب العرب لقيد المحكمين في مجال التشريعات والمنازعات الضريبية العربية الدولية.
ع م ق/ أ غ أ

المحكمة العربية بروتوكول اتحاد خبراء الضرائب العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

ترشيحاتنا

بسمة وهبة

بعلم مصر ومزمار.. بسمة وهبة تحتفل على الهواء بتأهل المنتخب للمونديال

البرلمان الإسباني

البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

أحمد موسى

أحمد موسى: لا نريد أي طرف إسرائيلي أو حمساوي يفشل التفاوض

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل
طريقة عمل البطاطا بالباشميل
طريقة عمل البطاطا بالباشميل

عشبة غير متوقعة تعالج تسوس الأسنان والسرطان

تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
تسوس الأسنان

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد