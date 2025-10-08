بروتوكول بين "المحكمة العربية للتحكيم" و"خبراء الضرائب العرب" لتعزيز التعاون في مجال الضرائب العربية والدولية

وقعت المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد خبراء الضرائب العرب برئاسة النائب عيسي الشريف الأمين العام للاتحاد، يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والعملي في مجال الضرائب والتحكيم الضريبي، والاستفادة من الخبرة المتبادلة بين الطرفين على تطوير الكوادر العاملة في مجال الضرائب.

وأكد الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم الدكتور سيد عبد الفتاح أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة نوعية وخاصة في مجال فتح قنوات تواصل مشترك في التحكيم وفض المنازعات بالإضافة إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة العمل الضريبي والتحكيم الدولي وإعدادهم كخبراء في التحكيم العربي والدولي.

وأشار إلى أن من أهداف توقيع البروتوكول مع اتحاد خبراء الضرائب العرب هو تبادل الخبرات والمعارف في مجال التحكيم الضريبي من خلال تنظيم ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات، وتبادل الدراسات والبحوث.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم النائب يسري المغازي أن المحكمة من أهدافها كونها ضامنا ومحفزا مهما للاستثمار في جميع الدول العربية ومؤشرا جيدا لتوجيه الاستثمارات، مؤكدا أن المحكمة في طريقها لإنشاء الأكاديمية العربية للتحكيم حتي تتمكن من تخريج كوادر ومحكمين على درجة واعية من الثقافة والوعي بدرجات التحكيم وفض المنازعات، ومشيرا إلى أن توقيع برتوكول تعاون مشترك مع اتحاد خبراء الضرائب العرب يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التدريب والتطوير من خلال تدشين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لكافة العاملين في مجال الضرائب بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية.

وعلى الجانب الآخر، قال أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب النائب عيسي الشريف إن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، التي تضم في تشكيلها قامات قضائية ووطنية يشهد لها الجميع، يعد مؤشرا وداعما للثقة التي توليها المحكمة في مجالات فض المنازعات وكذلك التدريب في كافة مجالات التحكيم حيث إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس بناء منصة تحكيم متخصصة في التحكيم في المنازعات الضريبية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، وتبادل بحوث ومعلومات، وتعزيز الثقافة التحكيمية لضمان سرعة وفعالية حل النزاعات، بجانب إنشاء جدول خاص تابع للمحكمة العربية للتحكيم وبالتنسيق مع اتحاد خبراء الضرائب العرب لقيد المحكمين في مجال التشريعات والمنازعات الضريبية العربية الدولية.

