جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل

سلّط أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، الضوء على اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بمسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي خُصص لمناقشة تطورات الوضع الأمني في لبنان، والتحديات التي تواجه الدولة في الجنوب اللبناني.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس اللبناني أكد خلال اللقاء أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات اللبنانية وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار، يُبقي الأوضاع الأمنية في البلاد في حالة اضطراب دائم.

وأشار سنجاب إلى أن الرئيس جوزيف عون شدّد على أن هذه الاعتداءات تمثل عقبة أساسية أمام الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن المهمة تصبح شبه مستحيلة في ظلّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

كما دعا الرئيس اللبناني الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الاعتداءات وسحب قواتها من البلدات الجنوبية وتسليم الأسرى اللبنانيين، معتبراً أن ذلك يشكّل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار في لبنان.

وأضاف المراسل أن اللقاء تطرق أيضاً إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرعت بها الدولة اللبنانية في الفترة الأخيرة.

وأوضح، أن الرئيس اللبناني عرض على المسؤول الأوروبي تفاصيل القوانين والتشريعات التي أقرّها مجلس النواب اللبناني، إضافة إلى تلك المدرجة على جدول أعماله في المرحلة المقبلة.