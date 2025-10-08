الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة

أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يوجد مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة بشكل هادىء ومنضبط.

وقال الرئيس السيسي - خلال تناوله وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة "يوم الخريجين" اليوم /الأربعاء/ - إن المشروع مبني على تصويب "عوار موجود فينا من أجل الاصلاح، ونحاول البناء بشكل مختلف عما كنا فيه، ليس بالكلام ولا بالأحلام؛ لكن هناك معايير يتم تطويرها من أجل إصلاح وتطوير الفكرة".

وأضاف أن أثار الفكرة لن ترى في يوم وليلة، مشددا على أنه لا يمكن السماح بضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة؛ قبل تحصيل رعاية أو انتقاء وفرز.

وأوضح أنه كل ما كان الاختيار دقيقا وقويا كانت النتائج مختلفة، والتأهيل والإعداد كل ما كان قويا وناجعا؛ كانت النتائج مختلفة .



