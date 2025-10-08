المؤتمر: كلمة الرئيس أكدت أن المصريين هم خط الدفاع الأول عن الدولة

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة جسدت روح التحدي والثقة في قدرة الدولة على مواجهة أي مخاطر.

وأكد محمود جبر أن إشادة الرئيس بالأكاديمية وبأسر الطلبة تعكس تقدير الدولة للتضحية والانضباط، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس باستضافة طلاب الجامعات المدنية داخل الأكاديميات العسكرية والأمنية خطوة مهمة لترسيخ الوعي والانتماء لدى الشباب.

وأضاف أن حديث الرئيس عن تحسن مؤشرات الاقتصاد ووحدة المصريين يبعث برسالة طمأنينة بأن مصر تسير بثبات رغم التحديات، مشددًا على أن جهود الدولة لوقف إطلاق النار في غزة تؤكد ثبات الموقف المصري في دعم السلام وحماية الأمن القومي العربي.

وأكد القبطان محمود جبر أن كلمة الرئيس حملت رسالة واضحة ومباشرة، مفادها أن وحدة المصريين وتكاتفهم هي الدرع الحصين للدولة، وأنه ما دام الشعب على قلب رجل واحد، فلن يتمكن أحد من تهديد هذا الوطن أو النيل من استقراره.