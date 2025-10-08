عشبة غير متوقعة تعالج تسوس الأسنان والسرطان

يعد الحبهان من المواد الطبيعية التى تساعد في القضاء على تسوس الأسنان وتحسين صحة الفم فضلا عن امتلاكه مزايا صحية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نعرض لكم فوائد الحبهان للفم والأسنان والصحة العامة.

علاج رائحة الفم الكريهة



الحبهان علاج فعال جدًا لمشكلة شائعة تُعرف برائحة الفم الكريهة وبمجرد مضغ بذوره يُساعد على التخلص من أي روائح كريهة تنبعث من فمك. حتى أن بعض أنواع العلكة تحتوي عليه ضمن مكوناتها لهذا السبب تحديدًا.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن زيت الحبهان فعال في محاربة البكتيريا المسببة لأمراض الفم، مثل العقدية الطافرة والمبيضة البيضاء .

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ السينيول، المكون النشط الرئيسي في زيت الحبهان مطهرًا قويًا معروفًا بقدرته على القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة وغيرها من الالتهابات.

يساعد في علاج التسوس

لا يقتصر دور هذه التوابل على قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة فحسب، بل قد تساعد أيضًا في منع تسوس الأسنان، أو حتى علاج التسوس وتآكل الأسنان وتتمتع بجميع فوائد العلكة المنظفة، ولكن دون أي آثار سلبية (مثل اللزوجة).



لا يمكن للحبهان أن يقتل البكتيريا في فمك فحسب، بل إن مضغه، يشجع تدفق اللعاب المنظف بينما يمكن للطبقة الخارجية الليفية من القرنة أن توفر تنظيفًا ميكانيكيًا لأسنانك.

يساعد في علاج السرطان

هذه العشبة العلاجية واعدة حتى في علاج السرطان، إذ تُظهر إمكانات كعلاج طبيعي له.

وأظهرت الدراسات على الحيوانات إمكانية استخدامها كعامل وقائي كيميائي أو كعامل يُستخدم لتثبيط أو تأخير أو عكس نمو السرطان.

ووجد الباحثون انخفاضًا ملحوظًا في حدوث الأورام وعددها عند تناول مسحوق الحبهان عن طريق الفم وخلصت الدراسة إلى أن الهيل يمتلك إمكانات كعامل وقائي كيميائي ضد سرطان الجلد ذي المرحلتين.

وبشكل عام، أظهرت المواد الكيميائية النباتية الموجودة في هذه التوابل، بما في ذلك السينول والليمونين، القدرة على الاضطلاع بدور وقائي ضد تطور السرطان.

يخفض ضغط الدم

يُساعد الحبهان على خفض ضغط الدم ، وهو أمرٌ أساسيٌّ للحفاظ على صحة القلب والكلى.

أجرى مركز أبحاث الأدوية الأصلية في قسم الطب في كلية الطب RNT في الهند دراسة ونشرت في المجلة الهندية للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية لتقييم 20 فردًا تم تشخيصهم حديثًا بارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى وتأثير إعطائهم ثلاثة جرامات من مسحوق الحبهان يوميًا في جرعتين مقسمتين لمدة 12 أسبوعًا وحدث تحسن في مستويات الضغط وزادت مضادات الأكسدة بدرجة كبيرة.