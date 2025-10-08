قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج تسوس الأسنان والسرطان

تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
اسماء محمد

يعد الحبهان من المواد الطبيعية التى تساعد في القضاء على تسوس الأسنان وتحسين صحة الفم فضلا عن امتلاكه مزايا صحية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نعرض لكم فوائد الحبهان للفم والأسنان والصحة العامة.

علاج رائحة الفم الكريهة


الحبهان علاج فعال جدًا لمشكلة شائعة تُعرف برائحة الفم الكريهة وبمجرد مضغ بذوره يُساعد على التخلص من أي روائح كريهة تنبعث من فمك. حتى أن بعض أنواع العلكة تحتوي عليه ضمن مكوناتها لهذا السبب تحديدًا.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن   زيت الحبهان فعال في محاربة البكتيريا المسببة لأمراض الفم، مثل العقدية الطافرة والمبيضة البيضاء .

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ السينيول، المكون النشط الرئيسي في زيت الحبهان مطهرًا قويًا معروفًا بقدرته على القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة وغيرها من الالتهابات.

تسوس الاسنان

يساعد في علاج التسوس

لا يقتصر دور هذه التوابل على قتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة فحسب، بل قد تساعد أيضًا في منع تسوس الأسنان، أو حتى علاج التسوس وتآكل الأسنان وتتمتع بجميع فوائد العلكة المنظفة، ولكن دون أي آثار سلبية (مثل اللزوجة).


لا يمكن للحبهان أن يقتل البكتيريا في فمك فحسب، بل إن مضغه، يشجع تدفق اللعاب المنظف بينما يمكن للطبقة الخارجية الليفية من القرنة أن توفر تنظيفًا ميكانيكيًا لأسنانك.

يساعد في علاج السرطان

هذه العشبة العلاجية واعدة حتى في علاج السرطان، إذ تُظهر إمكانات كعلاج طبيعي له.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟

وأظهرت الدراسات على الحيوانات إمكانية استخدامها كعامل وقائي كيميائي أو كعامل يُستخدم لتثبيط أو تأخير أو عكس نمو السرطان.

ووجد الباحثون انخفاضًا ملحوظًا في حدوث الأورام وعددها عند تناول مسحوق الحبهان عن طريق الفم وخلصت الدراسة إلى أن الهيل يمتلك إمكانات كعامل وقائي كيميائي ضد سرطان الجلد ذي المرحلتين.

وبشكل عام، أظهرت المواد الكيميائية النباتية الموجودة في هذه التوابل، بما في ذلك السينول والليمونين، القدرة على الاضطلاع بدور وقائي ضد تطور السرطان.

يخفض ضغط الدم

يُساعد الحبهان على خفض ضغط الدم ، وهو أمرٌ أساسيٌّ للحفاظ على صحة القلب والكلى.

أجرى مركز أبحاث الأدوية الأصلية في قسم الطب في كلية الطب RNT في الهند دراسة ونشرت في المجلة الهندية للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية  لتقييم 20 فردًا تم تشخيصهم حديثًا بارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى وتأثير إعطائهم ثلاثة جرامات من مسحوق الحبهان يوميًا في جرعتين مقسمتين لمدة 12 أسبوعًا وحدث تحسن في مستويات الضغط وزادت مضادات الأكسدة بدرجة كبيرة.

الحبهان فوائد الحبهان تعالج تسوس الأسنان تقتل تسوس الاسنان علاج تسوس الأسنان السرطان علاج السرطان تحمى من سرطان الجلد تحمى من السرطان الضغط علاج الضغط المرتفع

