اللوتري الأمريكي 2026.. شروط وخطوات التسجيل في برامج الهجرة العشوائية

ارتفعت معدلات البحث عن اللوتري الأمريكي 2026 وهو الهجرة العشوائية للولايات المتحدة ، والذي يعد أبرز البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة سنويا بهدف تنويع الجنسيات المهاجرة إليها .

إقامة دائمة في أمريكا

ويتم اختيار الفائزين من خلال سحب إلكتروني عشوائي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية ويستفيد الفائزون بالحصول على الإقامة الدائمة لهم ولأسرهم، ما يجعل البرنامج من أكثر فرص الهجرة طلب في العالم.

فرصة لـ 55 ألف شخص

ويُعرف البرنامج رسميًا باسم تأشيرة الهجرة المتنوعة (Diversity Visa Program)، أو ما يُطلق عليه شعبيًا «اليانصيب الأمريكي»، ويُعد من أكثر برامج الهجرة جذبًا حول العالم، حيث يتيح سنويًا فرصة لـ 55 ألف شخص للحصول على البطاقة الخضراء (Green Card) من خلال نظام اختيار إلكتروني عشوائي.

اللوتري الامريكي

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي

للاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية

الضغط على خيار «Check Status»

ثم النقر على «Continue»

إدخال رقم التأكيد الذي تم الحصول عليه عند التسجيل

ملء البيانات الشخصية المطلوبة

إدخال الكود المرئي الظاهر في الصورة

الضغط على «Submit» لمعرفة النتيجة

موعد التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2027

بدأ التسجيل رسميا يوم 3 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 6 نوفمبر 2027، أي لمدة تزيد عن شهر كامل، ويغلق الموقع تماما بعد الموعد النهائي، ولا يسمح بالتقديم أو تعديل البيانات بعد ذلك بأي شكل من الأشكال.

الشروط الجديدة في قرعة الهجرة الأمريكية 2027

أعلنت السلطات الأمريكية تعديل جوهري في نظام الهجرة العشوائية ، حيث يتطلب إدخال رسوم تسجيل رمزية تُفرض لأول مرة منذ إطلاق البرنامج، وبموجب هذا القرار، الذي من المقرر تطبيقه ابتداءً من قرعة 2027 فلن يكون التسجيل في القرعة مجانيا كما كان في السابق، حيث سيتوجب على كل مترشح لقرعة 2027 دفع مبلغ رمزي قدره 1 دولار أمريكي عند تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وهو ما يمثل نقطة تحول في تاريخ أحد أشهر المسارات للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

اللوتري الامريكي

شروط التقديم في قرعة الهجرة الأمريكية

١-جواز السفر: يشترط أن يكون ساري المفعول أثناء التقديم، إلا إذا أعلنت الخارجية الأمريكية استثناءً رسميًا لذلك في هذا العام.

٢-قاعدة عدم التكرار: لا يُسمح بتقديم أكثر من طلب واحد لكل متقدم، وأي تكرار يؤدي إلى استبعاد جميع الطلبات.

٣-الحالة الاجتماعية: يجب تدوين الحالة الاجتماعية الصحيحة (أعزب – متزوج – مطلق – أرمل) كما هي مثبتة في الأوراق الرسمية، مع تسجيل بيانات أفراد الأسرة إن وُجدوا.

٤-البيانات الرسمية: يجب إدخال كل البيانات بدقة كما هي في المستندات الحكومية دون تعديل.

٥-الخدمة العسكرية: على المتقدمين من الدول التي تُلزم بالخدمة العسكرية إرفاق ما يُثبت الموقف منها (إنهاء أو تأجيل).

٦-الصورة الشخصية: يجب أن تكون بمواصفات دقيقة (600×600 بكسل) وخلفية فاتحة اللون، وفق معايير وزارة الخارجية الأمريكية.

التقديم في قرعة امريكا

خطوات التسجيل فى برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا

1- الدخول إلى الموقع الرسمي:

يُجرى التسجيل الإلكتروني حصريًا عبر الموقع الرسمي: dvprogram.state.gov

2- ملء نموذج التسجيل (Entry Form):

قم بإدخال بياناتك الشخصية: الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، بلد الولادة، بلد التأهل، معلومات جواز السفر، العنوان، الحالة الاجتماعية، معلومات الزوج/ الزوجة (إن وجدت)، وأسماء الأطفال (إن وجدت) حتى سن 21.

3- رفع صورة حديثة وفق المواصفات:

يجب أن تكون الصورة واضحة، على خلفية بيضاء أو فاتحة، وبمقاسات محددة حسب التعليمات الرسمية.

4- مراجعة البيانات وتأكيد الطلب:

قبل الإرسال، تأكد أن جميع المعلومات صحيحة وخالية من الأخطاء، ثم قدم الطلب.

5- حفظ رقم التأكيد:

بعد التقديم، ستحصل على رقم تأكيد. هذا الرقم مهم جدًا لأنك ستحتاجه لمعرفة إذا تم اختيارك أم لا.

6- الانتظار ومتابعة النتائج.