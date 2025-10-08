قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي.

وكتب أحمد عبد الباسط: “من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟”.

بدأ مسيرته التدريبية في كمدرب مساعد في 2008 في نادي إيسبرج الدنماركي.

** أصبح مدربا لفريق إيسبرج من 2011 حتى 2013 وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدنمارك في نفس العام.

** تولى بعد ذلك تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 عاما ووصل معهم لنصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاما

** تولى تدريب ميتلاند الدنماركي من 2015 إلى 2018 وهى أطول فترة تدريبية له.. حقق معهم الدوري الدنماركي موسم 2017-2018

** خاض تجربتين مختلفتين في بلجيكا مع جينت من 2018 إلى 2020 وبعدها جينك.

** تولى تدريب كوبنهاجن من 2020 حتى 2022.

** تولى تدريب أوجسبورج الألماني من 2023 حتى 2025

بطولاته كمدرب خلال مسيرته :

دوري الدرجة الأولى الدنماركي مع إيسبرج في 2012

كأس الدنمارك مع إيسبرج في 2013

الدوري الدنماركي مع ميتلاند في 2018

الدوري الدنماركي مع كوبنهاجن في 2022".

وكان قد علّق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أنباء اقتراب  جيس ثورب المدرب الدنماركي، من قيادة النادي الأهلي.

وقال “ميدو” خلال تصريحات تليفزيونية: “جيس ثورب مدرب عنده خبرات كبيرة ويصلح للنادي الأهلي، ومر بظروف صعبة، ويعرف كويس إزاي تُدار الأندية الكبيرة”.

وأضاف: “النادي الأهلي يتميز بقدرات مالية وتنظيمية ضخمة، لكنه لا يخلو من الأزمات مثل أي نادٍ آخر في العالم”.

 وأوضح: “الأهلي صرف مبالغ ضخمة وعنده مشاكل زي أي نادي في العالم، لكن مكاسب الأهلي وانتصاراته بتغطي على كده”.

واختتم: “المدرب الدنماركي يتمتع بسيرة تدريبية قوية تجعله الأقرب لتولي المهمة، بشكل عام، جيس ثورب قاد أندية كبيرة في بطولات ودوريات مختلفة، وهيكون خيار مناسب للنادي الأهلي”.

مدرب الاهلي الزمالك احمد عبد الباسط

