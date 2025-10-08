واشنطن بوست: أزمات سياسية تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي في جناحه الشرقي



ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر اليوم (الأربعاء) أن الاتحاد الأوروبي يواجه موجة متصاعدة من الاضطرابات السياسية في جناحه الشرقي، في ظل صعود التيارات الشعبوية، وتفاقم التوترات الداخلية، وتنامي الخطاب المعادي لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير تحليلي إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الزعيم الأكثر تأييدًا لروسيا في الاتحاد الأوروبي، صعد من خطابه المناهض للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قبيل الانتخابات الوطنية المقررة الربيع المقبل.

وأشارت إلى أوربان يتهم القادة الأوروبيين بوضع "خطط حرب" ضد موسكو، ويتعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة لتسريع محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي الرسمية مع أوكرانيا.

وفي سلوفاكيا المجاورة، علّق حزب يسار الوسط الرئيسي في أوروبا نشاط حزب الاتجاه – الديمقراطية الاجتماعية التابع له هناك، بعدما أثار رئيس الوزراء روبرت فيكو، زعيم الحزب، غضب زملائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحضوره احتفالات يوم النصر في بكين وموسكو، واجتماعه مع الرئيسين شي جين بينج وفلاديمير بوتين.

وفي غضون ذلك، فاز أندريه بابيس، الشعبوي المشكك في الاتحاد الأوروبي والناقد لأوكرانيا، في الانتخابات البرلمانية الوطنية في جمهورية التشيك يوم الأحد حيث يسعى رئيس الوزراء السابق الملياردير إلى استبدال الائتلاف الموالي للغرب والمؤيد لأوكرانيا بقيادة رئيس الوزراء المحافظ بيتر فيالا.

وأضافت الصحيفة أن بابيس، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي ارتدى قبعة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الحمراء خلال حملته الانتخابية، متورط في قضية احتيال تتكشف أمام المحاكم، ولم يحقق حزبه أغلبية مطلقة. لكن إذا نجح في تشكيل ائتلاف حكومي، يتوقع المسؤولون في بروكسل انضمامه إلى أوربان وفيكو لعرقلة المساعدات المقدمة لأوكرانيا ومعارضة أي ضغوط جديدة على روسيا.

ونقلت الصحيفة عن ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون وسياسة الاتحاد الأوروبي في كلية إدارة الأعمال الفرنسية قوله: "يتزامن هذا مع تحالف أيديولوجي غير مسبوق بين حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" والدول الأعضاء المتمردة في الاتحاد الأوروبي".

وتابع أليمانو: "قد ترجح التطورات الأخيرة كفة الميزان السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين، مع انضمام بابيس إلى فيكتور أوربان وروبرت فيكو في معارضة دعم أوكرانيا، واختبار المؤسسات الديمقراطية المحلية والاتحادية".

وتابعت الصحيفة أنه حتى ليتوانيا الصغيرة شهدت احتجاجات حاشدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نزل الفنانون إلى الشوارع للمطالبة بإقالة وزير الثقافة من حزب "فجر نيموناس" الشعبوي.

وانضم حزب "فجر نيموناس" إلى الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء جينتوتاس بالوكاس هذا الصيف وسط سيل من اتهامات الفساد، مما أجبر حزبه الاشتراكي الديمقراطي على البحث عن شركاء جدد في الائتلاف.

وعادةً، عندما يكون الاتحاد الأوروبي في حالة اضطراب، فإنه يلجأ إلى ركائزه الأساسية - ألمانيا وفرنسا - لتحقيق الاستقرار. لكن ألمانيا غارقة في ضائقة اقتصادية، وفرنسا في أزمة مالية وسياسية خانقة بعدما استقال رئيس وزرائها الأخير، سيباستيان ليكورنو، يوم الاثنين بعد أقل من شهر من توليه منصبه.

وقال أليمانو: "من الواضح أن الأزمة السياسية الفرنسية تزيد من تعقيد وتأخير تحرك الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحدياته الأكثر مباشرة".

وفي جمهورية التشيك، ترشح بابيس وحزبه اليميني "أنو" ، تحت شعار "تشيكيا أولاً" حيث ووعد برفع الأجور والمعاشات التقاعدية، ووقف البرنامج الذي تقوده التشيك والذي يرسل معظم قذائف المدفعية الأوروبية إلى أوكرانيا، منددًا بالحكومة المنتهية ولايتها لعدم منحها "الأمهات التشيكيات شيئًا، والأوكرانيين كل شيء".

وفاز بابيس وحزب "أنو" بثلث الأصوات فقط، أي أقل بكثير من الأغلبية المطلقة، ويتعين عليهما تشكيل اتفاق ائتلافي للحكم، وهو أمر سيكون صعبًا. ويبدو أن معظم الأحزاب الرئيسية تقاوم الشراكة معه.

وصرح بابيس بأن المحادثات بدأت مع الأحزاب الهامشية - حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، الذي دعا إلى ترحيل المهاجرين الأوكرانيين، وحزب "سائقو السيارات من أجل أنفسهم" الجديد، الذي يعارض "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الكربون. ويبدي كلا الشريكين المحتملين شكوكًا عميقة بشأن المشروع الأوروبي.

وبدورها قالت تابيا شومان، المحللة في مركز السياسة الأوروبية، وهو مركز أبحاث في بروكسل للصحيفة، إن عودة بابيس قد تضيف قائدًا مُزعزعًا آخر إلى المجلس الأوروبي، ما قد يُشل عملية صنع القرار.

بعد الانتخابات، صرح بابيس بأن جمهورية التشيك ستظل شريكا موثوقا به في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونفى المخاوف من أنه سيقوض المؤسسات الديمقراطية.

ومع ذلك، تفاخر بابيس بلقاء الرئيس دونالد ترامب عدة مرات. وهو أيضًا صديق مقرب لأوربان، الذي أعلن يوم الاثنين الماضي أن بلاده لا ينبغي أن تعتمد عملة اليورو لأن الاتحاد الأوروبي "يتفكك".

وقال أوربان : "لا ينبغي للمجر أن تربط مصيرها بالاتحاد الأوروبي أكثر من الآن، وسيكون اعتماد اليورو أقرب رابط ممكن".

وفي قمة القادة التي عُقدت في الدنمارك الأسبوع الماضي، رفض أوربان خطة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا، واصفًا إياها بالفشل. وقال أوربان: "لا أوافق على ذلك. لذا، فإن هذه الخطة قد ماتت".

ونوهت الصحيفة أنه في ظل الأوضاع الراهنة في فرنسا، وعدم وصول المستشار الألماني فريدريش ميرز بعد إلى المكانة والنفوذ اللذين كانت تتمتع بهما أنجيلا ميركل، يتصادم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الآخرون علنًا مع بعضهم البعض.

