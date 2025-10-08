قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته
كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته

حسن شحاته
حسن شحاته
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة زيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته نجم نادي الزمالك ومدرب منتخب مصر الأسبق.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "نجوم الزمالك القدامي في زيارة للمعلم حسن شحاته".

قام علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك علاء مبارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة جمعته بالكابتن حسن شحاتة من داخل المستشفى، وكتب معلقًا: "تشرفنا أمس بزيارة الكابتن حسن شحاتة، شخصية راقية ومحترمة، وعلامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، استرجعنا معه ذكريات جميلة.. نتمنى له دوام الصحة والعافية إن شاء الله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور علاء مبارك، معبرين عن حبهم وتقديرهم الكبير للمعلم، الذي يعد أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثلاث بطولات أمم أفريقية متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

حسن شحاتة الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: نطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المواقع المحتلة

غزة

أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة

ترامب

الجلسة الرئيسية في شرم الشيخ تناقش نقاطا جوهرية في خطة ترامب

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد