أحدث ظهور للفنانة سميرة أحمد بعد غياب طويل

فاجأ الإعلامي إبراهيم الكرداني جمهوره بنشر صورة حديثة جمعته بالفنانة الكبيرة سميرة أحمد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء.

وأرفق الكرداني الصورة بتعليق قال فيه: «رب صدفة خير من ألف ميعاد... الفنانة الجميلة سميرة أحمد».

وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين عبّروا عن سعادتهم بظهور الفنانة القديرة، متمنين لها دوام الصحة والعافية.

يُذكر أن آخر اعمال سميرة احمد مسلسل «ماما في القسم»، الذي عُرض عام 2010، وشاركها البطولة النجم الراحل محمود ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: ياسر جلال، رانيا فريد شوقي، أحمد فهمي، ميرهان حسين، أحمد وفيق.