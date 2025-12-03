تسريب مائى بسبب كسر خط مياه بمنطقة عزبة أنور شعبان بشبرا الخيمة

وجه اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة فريق الازمات والمتابعة الميدانية لمتابعة اعمال إصلاح وتأمين تسريب مائى بكسر خط مياه 300 بمنطقه عزبه انور شعبان.

وأكد رئيس الحي أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات بالتعاون مع الاجهزه الخدميه الأخرى وذلك فى إطار رفع الخدمات المقدمه للمواطنين.



وعلى ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تم توجيه فرق التدخل السريع لاستبيان وجود تسرب مياه بمنطقه انور شعبان حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية من المتابعه الميدانية والأزمات إلى مكان وجود التسرب المائى الناتج من وجود كسر بخط مياه 300 واستدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على اعمال إصلاح وتامين العطل وشفط المياه المسربه واعاده الأمور لنصابها.