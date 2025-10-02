قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس النواب: نصرَ أكتوبر لم يكن وليدَ لحظةٍ عابرةٍ بل ثمرةَ إعدادٍ طويلٍ

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى  المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد.

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس " تطلُّ علينا بعدَ أيامٍ قليلةٍ ذكرى خالدةً في سجلِّ الزمنِ، ذكرى السادسِ من أكتوبر، اليومُ الذي أشرقتْ فيه شمسُ الحريةِ على أرضِ سيناءَ الطاهرةِ،بعد أن توهَّم المعتدونَ أن بريقَ السلاحِ سيُعمي أبصارَ الحقِّ، وأن حصونَهم التي شيدوها على الضفةِ الشرقيةِ من القناة ستظلُّ عصيّةً على الاقتحامِ، فإذا بأبطالِ مصرَ يُسطرون بدمائهم ملحمةً أسطوريةً أبهرتْ العالمَ،وبدَّدوا أوهامًا طالما تردَّد صداها، وأثبتوا أن إرادةَ الشعوبِ أعظمُ من ترسانةِ الحديدِ والنارِ.

و تابع خلال الجلسة العامة " لم يكن السادسُ من أكتوبرَ يومًا عابرًافي صفحاتِ التاريخِ، بل كان فجرًا جديدًا للأمةِ بأسرِها؛ يومًا تكسرتْ فيه أوهامُ التفوقِ، وتجلَّتْ فيه أبهى معاني العزةِ والكرامةِ، وامتزجتْ دماءُ الشهداءِ بترابِ سيناءَ، فصارتْ كلُّ حبةِ رملٍ هناك قصةَ بطولةٍ، وصار النصرُ حكايةَ أمةٍ بأكملِها.

و قال " إن هذا النصرَ لم يكن وليدَ لحظةٍ عابرةٍ، بل كان ثمرةَ إعدادٍ طويلٍ، وصبرٍ مريرٍ، ووحدةٍ وطنيةٍ صلبةٍ، جمعتْ المصريينَ على قلبِ رجلٍ واحدٍ: من الجيشِ
إلى الشعبِ، ومن المسجدِ إلى الكنيسةِ، ومن القريةِ إلى المدينةِ، حتى غدتْ مصرُ كلُّها خندقًا واحدًا وميدانًا واحدًا.

و أضاف في هذه الذكرى العطرةِ، نُحيي بكل فخرٍ وإجلالٍ رجالَ قواتِنا المسلحةِ البواسلَ، الذين جسَّدوا معنى التضحيةِ، وصنعوا بأرواحِهم معجزةَ العبورِ. فقد كان عبورُ القناةِ عبورًا من اليأسِ إلى الرجاءِ، ومن الانكسارِ إلى النهوضِ، ومن الهزيمةِ إلى النصرِ ، ونحن إذ نستعيدُ ذكرى أكتوبرَ، فإننا لا نستدعي ماضيًا نتغنى به فحسب، بل نستحضر درسًا خالدًا أن مصرَ لا تُهزمُ، وأن جيشَها هو درعُها وسيفُها،وأن عزيمتَها عصيّةٌ على الانكسارِ.

و استطرد قائلا " وها هو التاريخُ يشهدُ من جديدٍ، أن قواتَنا المسلحةَ لا تزالُ على العهدِ، تحمي الأرضَ وتصون العرضَ، وتخوض معاركَ العصرِ ضدَّ الإرهابِ والتطرفِ،جنبًا إلى جنبٍ مع إخوانِهم من رجالِ الشرطةِ البواسلِ، بنفسِ الروحِ التي خاضوا بها معاركَ التحريرِ.

و أوضح إن ذكرى أكتوبرَ تأتي هذا العامَ، ومصرُ تمضي بقيادةِ فخامةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي،رئيسِ الجمهوريةِ، في معركةِ البناءِ والتنميةِ؛ امتدادًا لروحِ أكتوبرَ التي علمتنا أن النصرَ لا يتحقق بالسلاحِ وحده، بل بالصبرِ والتخطيطِ والوحدةِ الوطنيةِ والإيمانِ بقدراتِ هذا الشعبِ العريقِ.

و قال " وهكذا، فإن النصرَ في الحربِ لا يكتملُ إلا بالنصرِ في معركةِ التنميةِ، والنصرُ في معركةِ التحريرِ لا يكتملُ إلا بالحفاظِ على الدولةِ الوطنيةِ، في عالمٍ تموجُبه الفتنُ والمؤامراتُ.
و تابع " من تحتَ قبةِ مجلسِ النوابِ، بيتِ الشعبِ وصوتِ الأمةِ، نؤكد أن ذكرى أكتوبرَ ستظلُّ نبراسًا نهتدي به في مسيرتِنا الوطنيةِ، وأن ملحمةَ الأجدادِ أمانةٌ
في أعناقِنا، نحفظُها، ونورثُها للأجيالِ القادمةِ، لتظلَّ مصرُ قويةً، عزيزةً، منيعةً، صامدةً أمام كلِّ التحدياتِ.

و اختتم قائلا رحمَ اللهُ شهداءَنا الأبرارَ، وحفظَ جيشَنا العظيمَ درعَ الوطنِ وسيفَه، وأدامَ على مصرَ نعمةَ الأمنِ والاستقرارِ.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب انتصار السادس من أكتوبر المجيد الجلسة العامة دماءُ الشهداءِ

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب الصحية
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
