سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس النواب خلال لقاءه نظيره الأوزبكستاني: الأزهر له دور في مكافحة الفكر المتطرف

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة نور الدين اسماعيلوف رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان.

 في مُستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس المجلس التشريعي الأوزبكي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تُعد أبرز المُنجزات المصرية في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مُشيرًا إلى التاريخ البرلماني العريق لمصر والذي يزيد عن 150 عامًا.

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأوزبكستان، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات، كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية بالتنسيق المُشترك بين البرلمانين المصري والأوزبكي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. 

وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف ومحاولات ربطه بالدين الإسلامي. 

من جانبه، عبر رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي عن بالغ اعتزازه بحضوره حفل افتتاح المُتحف المصري الكبير والذي كان عنوانًا للإنسانية، حيث قدم التهنئة للشعب المصري على هذا الإنجاز العظيم، واصفًا مصر بأنها مهد الحضارات وتطور البشرية، وأبدى رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي رغبة برلمان أوزبكستان في تعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان المصري في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية العريقة، كما أشاد بالسياسة المصرية والدور المصري الصانع دومًا للسلام وسط محيط ملئ بالأزمات والصراعات.

