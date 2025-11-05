طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ديميتري كوبيلوزوس رئيس مجموعة كوبيلوزوس" اليونانية ، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف طروحات المطارات المصرية وفرص الإستثمار المستقبلية في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود التعاون والمتابعة المستمرة بين وزارة الطيران المدني وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان ما تم تحقيقه من خطوات جديدة في هذا الملف ، في ضوء استعداد الحكومة المصرية لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية، وتطوير منظومة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار في قطاع الطيران المدنى باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والإستراتيجية المشتركة التي تربط بين مصر واليونان؛ لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ،مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب ديميتري كوبيلوزوس عن سعادته بلقاء وزير الطيران المدنى مجددًا لمتابعة المستجدات المتعلقة بهذا الملف،، معربًا عن تطلعه بتوطيد أطر التعاون البناء وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة مع قطاع الطيران المدني في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز ما تم استعراضه من موضوعات فعالة خلال اللقاء السابق، مشيدًا بما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من نقلة نوعية وتطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا رغبة المجموعة فى توسيع استثماراتها في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية ، في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والإرادة السياسية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار كوبيلوزوس إلى أن السوق المصرية تمثل وجهة واعدة للمستثمرين الدوليين بفضل ما تشهده من تحولات تنموية كبرى وتوجه واضح نحو الاقتصاد الأخضر.