وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك

نور الدين زكري
نور الدين زكري

أثار المدرب الجزائري نور الدين زكري، الجدل بتصريحات نارية بعد أيام قليلة من ارتباط اسمه بتدريب الزمالك خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال زكري في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية: “لست صغيرًا، ولا أقبل احتقاري بترشيحي لتدريب فرق صغيرة، وأملك حاليًا عدة عروض من أندية سعودية وخارجية، وما زلت أدرسها جيدًا”.

وانتقد الجزائري سيطرة ما سمّاها «عقدة الأجنبي» على توجّهات معظم الأندية في السعودية، مشيرًا إلى رغبتهم الدائمة في التعاقد مع مدرب أوروبي.

وتابع: “أرقامي تؤهلني لتدريب الفرق الكبرى والمنافسة على البطولات”.

وأعرب المدرب الجزائري عن رغبته في البقاء في السعودية حتى نهاية حياته، معربًا عن شعوره تجاهها بانتماء لا حدود له وإحساسه بأنه أحد أبنائها.

وحول أنباء اقترابه من تدريب الزمالك، قال: “لن أتحدث عن أي أسماء أو كيانات حاليًا، لكن العروض كثيرة ومتعددة، وهذا أمر طبيعي”.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز زيه الكامل باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.
 

