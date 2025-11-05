لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك

أثار المدرب الجزائري نور الدين زكري، الجدل بتصريحات نارية بعد أيام قليلة من ارتباط اسمه بتدريب الزمالك خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال زكري في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية: “لست صغيرًا، ولا أقبل احتقاري بترشيحي لتدريب فرق صغيرة، وأملك حاليًا عدة عروض من أندية سعودية وخارجية، وما زلت أدرسها جيدًا”.

وانتقد الجزائري سيطرة ما سمّاها «عقدة الأجنبي» على توجّهات معظم الأندية في السعودية، مشيرًا إلى رغبتهم الدائمة في التعاقد مع مدرب أوروبي.

وتابع: “أرقامي تؤهلني لتدريب الفرق الكبرى والمنافسة على البطولات”.

وأعرب المدرب الجزائري عن رغبته في البقاء في السعودية حتى نهاية حياته، معربًا عن شعوره تجاهها بانتماء لا حدود له وإحساسه بأنه أحد أبنائها.

وحول أنباء اقترابه من تدريب الزمالك، قال: “لن أتحدث عن أي أسماء أو كيانات حاليًا، لكن العروض كثيرة ومتعددة، وهذا أمر طبيعي”.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز زيه الكامل باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

