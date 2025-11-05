التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، اجتماعها التنسيقي الفني الخاص بمباراتي الدور نصف النهائي، ظهر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بحضور ممثلي الأندية المشارة.

وتُقام المباراة الأولى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء الخميس 6 نوفمبر 2025، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

أما المواجهة الثانية، فتجمع الزمالك وبيراميدز في 7:30 مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

التعادل في نهائي السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟

وتقرر أنه في حال انتهاء أي من اللقائين بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى النهائي.