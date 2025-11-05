قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
رياضة

التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟

السوبر المصري
السوبر المصري
إسراء أشرف

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، اجتماعها التنسيقي الفني الخاص بمباراتي الدور نصف النهائي، ظهر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بحضور ممثلي الأندية المشارة.

وتُقام المباراة الأولى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء الخميس 6 نوفمبر 2025، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

أما المواجهة الثانية، فتجمع الزمالك وبيراميدز في 7:30 مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

التعادل في نهائي السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟

وتقرر أنه في حال انتهاء أي من اللقائين بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى النهائي.

كأس السوبر المصري السوبر المصري الأهلي الزمالك سيراميكا كليوباترا بيراميدز

