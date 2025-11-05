الزمالك يستعيد نجمه حسن قداح لتدعيم صفوف كوماندوز اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع حسن قداح، لاعب كيلسي البولندي، ونجم منتخب مصر الأول لكرة اليد، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول بالنادي في الموسم الحالي.

وكان قداح قد لعب في صفوف يد الزمالك قبل أن يحترف في الدوري البولندي قبل موسمين، وحقق عدداً من البطولات المحلية والقارية مع كوماندوز اليد.

ويأتي التعاقد مع قداح، في إطار خطة إدارة النادي لدعم صفوف كوماندوز اليد من أجل حصد البطولات المحلية والقارية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها غدًا، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز زيه الكامل باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وحمزة عبد الوهاب، مدير شئون اللاعبين، وباسم زيادة، مسئول العلاقات العامة، ومحمد حسني، مسئول المهمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

في الوقت نفسه، أكد مسئولو لجنة الحكام أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي "ضربات الرأس" غير مطبق حتى الآن في البطولة، وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ثلاث فترات توقف خلال الشوطين.

‏ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً، الخميس، على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.