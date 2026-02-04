خالد البلشي: الصحفيون أعضاء في النقابة حتى لو انتقلوا للعمل الإلكتروني

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الصحفي الذي يمارس المهنة بشكل فعلي، سواء كان يعمل في الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، يظل عضوًا كامل الحقوق في النقابة، مشددًا على أن القانون الحالي يضمن حماية كل ممارس للصحافة.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن تطوير القوانين التنظيمية للنقابة أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الحديثة في الإعلام الرقمي والصحافة الإلكترونية.

وأشار البلشي إلى أن الجمعية العمومية هي الجهة الحاسمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقابة، بما في ذلك تعديل القوانين واللوائح، مؤكداً أن النقاشات الجارية داخل النقابة تهدف إلى إيجاد توافق شامل بين جميع الصحفيين.

وأوضح أن هناك مقاومة طبيعية للتغيير، لكنها ستتلاشى تدريجيًا من خلال الحوار وتوضيح الفوائد لجميع الأطراف.

وأضاف نقيب الصحفيين أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين تظل أولوية، وأن النقابة تعمل على ضمان حصول جميع الصحفيين على حقوقهم النقابية، بما يشمل الممارسة الفعلية للصحافة في مختلف الوسائط الإعلامية، مؤكدًا، أن هذه الإجراءات تضمن استمرارية المهنة وتعزز استقلالية الصحافة في مصر.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن التاريخ الصحفي المصري شهد دائمًا مراحل مقاومة وتطور، وأن النقابة ملتزمة بالعمل مع جميع الصحفيين لتطوير مهنة الصحافة وحماية حقوق الممارسين، بما يعكس التزامها بالقيم المهنية والقانونية.