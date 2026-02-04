قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
توك شو

خالد البلشي: الصحفيون أعضاء في النقابة حتى لو انتقلوا للعمل الإلكتروني

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الصحفي الذي يمارس المهنة بشكل فعلي، سواء كان يعمل في الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، يظل عضوًا كامل الحقوق في النقابة، مشددًا على أن القانون الحالي يضمن حماية كل ممارس للصحافة.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن تطوير القوانين التنظيمية للنقابة أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الحديثة في الإعلام الرقمي والصحافة الإلكترونية.

وأشار البلشي إلى أن الجمعية العمومية هي الجهة الحاسمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقابة، بما في ذلك تعديل القوانين واللوائح، مؤكداً أن النقاشات الجارية داخل النقابة تهدف إلى إيجاد توافق شامل بين جميع الصحفيين.

وأوضح أن هناك مقاومة طبيعية للتغيير، لكنها ستتلاشى تدريجيًا من خلال الحوار وتوضيح الفوائد لجميع الأطراف.

وأضاف نقيب الصحفيين أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين تظل أولوية، وأن النقابة تعمل على ضمان حصول جميع الصحفيين على حقوقهم النقابية، بما يشمل الممارسة الفعلية للصحافة في مختلف الوسائط الإعلامية، مؤكدًا، أن هذه الإجراءات تضمن استمرارية المهنة وتعزز استقلالية الصحافة في مصر.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن التاريخ الصحفي المصري شهد دائمًا مراحل مقاومة وتطور، وأن النقابة ملتزمة بالعمل مع جميع الصحفيين لتطوير مهنة الصحافة وحماية حقوق الممارسين، بما يعكس التزامها بالقيم المهنية والقانونية.

خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفي الصحف الورقية المواقع الإلكترونية

