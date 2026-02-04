إنتاج هواتف جديدة.. رئيس اتصالات النواب: المنتج المحلي يجب أن يكون بسعر أقل من المنتج المستورد

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سيكون هناك جولات لمتابعة أسعار الهواتف في السوق المصرية، متابعا: لدينا 15 مصنع لتصنيع الهواتف في مصر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نسبة الاشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%، متابعا: سيتم انتاج العديد من الهواتف في مصر خلال الفترة القادمة.



ونفى رئيس لجنة اتصالات النواب، حدوث أي زيادات في أسعار الهواتف المصنعة محليا، مشيرا إلى أن المنتج المحلي يجب أن يكون بسعر يقل عن المنتج المستورد.



