اتصالات النواب تحظر: مستخدمو تطبيقات المراهنات معرضون للعقوبة.. فيديو

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بوزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على جهودها في التصدي للجرائم الإلكترونية والنصب، مؤكّدًا أن الضباط مدرّبون على أعلى مستوى.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن وزارة الداخلية ومديريات الأمن تتلقى الآن بلاغات الجرائم الإلكترونية أكثر من البلاغات العادية، مشيرًا إلى أن الوزارة على مستوى الجمهورية في مواجهة الابتزاز والنصب الإلكتروني.

وأضاف: «كل تطبيقات المراهنات سيتم حجبها عن مصر، بجانب محاربة الشائعات بكافة صورها»، موضحًا أن بعض التطبيقات التي تُروّج بمبالغ تصل إلى 200 ألف دولار ستغلق قريبًا، وأن الشباب الذين يستخدمون هذه التطبيقات غير الرسمية معرضون للضرر.

وتابع: «بعد مقترح الرئيس السيسي لحماية النشء والأسرة المصرية، نرى اليوم ألعابًا كثيرة وتطبيقات مراهنات يشارك فيها نحو 17 مليون مصري، وهذه التطبيقات تحقق أرباحًا ضخمة لكنها نصب، وأي تطبيق سيتم حجبُه لن يعود مرة أخرى».

واختتم : «المراهنات الإلكترونية أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، والعقوبات ليست على اللاعبين فقط، بل على السماسرة الذين يروّجون لهذه الألعاب ويجمعون مبالغ ضخمة، ما يُعرض الشباب لخطر كبير».





