مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري

ألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على لاعبي الفريق مساء أمس الثلاثاء، عقب المران الأول الذي خاضه الفريق في الإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، شرح عبد الرؤوف للاعبين عددًا من الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، مؤكدًا أهمية التركيز وتنفيذ التعليمات بدقة من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

كما طالب المدير الفني جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الأداء القوي والالتزام داخل الملعب سيكونان مفتاح النجاح في المواجهة المرتقبة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز زيه الكامل باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وفي نفس الوقت، أكد مسؤولو لجنة الحكام أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي "ضربات الرأس" غير مطبق حتى الآن في البطولة، وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ثلاث فترات توقف خلال الشوطين.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر.