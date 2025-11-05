قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
رياضة

مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري

منتصر الرفاعي

ألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على لاعبي الفريق مساء أمس الثلاثاء، عقب المران الأول الذي خاضه الفريق في الإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، شرح عبد الرؤوف للاعبين عددًا من الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، مؤكدًا أهمية التركيز وتنفيذ التعليمات بدقة من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

كما طالب المدير الفني جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الأداء القوي والالتزام داخل الملعب سيكونان مفتاح النجاح في المواجهة المرتقبة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز زيه الكامل باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين  وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وفي نفس الوقت، أكد مسؤولو لجنة الحكام أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي "ضربات الرأس" غير مطبق حتى الآن في البطولة، وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ثلاث فترات توقف خلال الشوطين.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر.

