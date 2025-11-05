مصدر بالزمالك: اختيارات الجهاز الفني تمت بقرار من جون إدوارد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اختيارات أعضاء الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم تمت بناءً على قرارات من المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة لإدارة هذا الملف بالتعاون مع عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات.

وأوضح المصدر أن اختيار أحمد عبد الرؤوف لتولي مهمة المدير الفني للفريق جاء ضمن رؤية فنية شاملة يقودها جون إدوارد، الذي يشرف على الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بقطاع الكرة خلال الموسم الحالي.

وقال إن إدارة ملف الكرة تتم بالكامل من خلال المدير الرياضي، سواء فيما يتعلق بالجانب المادي أو الفني، مؤكداً أن اختيارات الأجهزة الفنية تأتي بناءً على قراراته المباشرة دون أي ترشيحات خارجية أو مشاورات إضافية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن العمل يسير وفق خطة واضحة وضعها جون إدوارد منذ توليه المسئولية، وتهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة منظومة كرة القدم داخل النادي.