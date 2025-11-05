قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالزمالك: اختيارات الجهاز الفني تمت بقرار من جون إدوارد

جون إدوارد
جون إدوارد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اختيارات أعضاء الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم تمت بناءً على قرارات من المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة لإدارة هذا الملف بالتعاون مع عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات.

وأوضح المصدر أن اختيار أحمد عبد الرؤوف لتولي مهمة المدير الفني للفريق جاء ضمن رؤية فنية شاملة يقودها جون إدوارد، الذي يشرف على الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بقطاع الكرة خلال الموسم الحالي.

وقال إن إدارة ملف الكرة تتم بالكامل من خلال المدير الرياضي، سواء فيما يتعلق بالجانب المادي أو الفني، مؤكداً أن اختيارات الأجهزة الفنية تأتي بناءً على قراراته المباشرة دون أي ترشيحات خارجية أو مشاورات إضافية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن العمل يسير وفق خطة واضحة وضعها جون إدوارد منذ توليه المسئولية، وتهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة منظومة كرة القدم داخل النادي.

نادي الزمالك جون إدوارد عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات أحمد عبدالرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

الزمالك يستعيد نجمه حسن قداح لتدعيم صفوف كوماندوز اليد

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة السوبر

جون إدوارد

مصدر بالزمالك: اختيارات الجهاز الفني تمت بقرار من جون إدوارد

بالصور

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شئون البيئة للقضاء على السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد