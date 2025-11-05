انطلاق الدور ربع النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة.. اليوم

تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للرجال لموسم 2025–2026، بمشاركة 8 فرق.

وتقام اليوم مواجهات الذهاب، حيث يلتقي الأهلي مع المصرية للاتصالات، ويواجه الزمالك نظيره سموحة، فيما يلعب سبورتنج أمام بتروجيت، ويلاقي الاتحاد السكندري فريق الجزيرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الرجال في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تسبقها مباريات المرتبط تحت 18 عامًا في الرابعة مساءً.

يذكر أن مواجهات إياب الدور ربع النهائي ستقام يوم السبت المقبل، لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وتُذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.