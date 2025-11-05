رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي

قال رئيس الجمهورية القيرغيزية صادير جاباروف، “أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية هامة في علاقاتنا الثنائية، وأن مصر مهد الحضارة الإنسانية وأقدم لها التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير”.



وأضاف الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي، وندعم المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي لإنشاء منطقة تجارية حرة.



وأوضح الرئيس القرغيزي: نولي اهتماما خاصا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات،ونؤكد استعدادنا التام للتعاون مع رجال الأعمال المصريين، ومستعدون لبناء شراكة اقتصادية مع مصر تقوم على المنفعة المتبادلة.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية، وأرحب برئيس الجمهورية القرغيزية في أول زيارة له إلى مصر وأفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري القرغيزي يمثل خطوة قوية في دفع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، وأننا نرحب بقرار جمهورية قرغيزيا افتتاح سفارة لها في القاهرة باعتباره خطوة استراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية.

وتابع رئيس الوزراء: سنعمل على تعزيز التبادل التجاري والتصنيع المشترك مع الجمهورية القرغيزية.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، فيديو ترويجي عن مناخ الاستثمار في مصر والقرغيزية.