يقدم موقع صدى البلد لمتابعيه تحديثًا شاملًا لـ أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 60 إلى 68 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 52 إلى 58 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 860 إلى 980 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 780 إلى 840 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 650 إلى 750 للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو