يقدم موقع صدى البلد لمتابعيه تحديثًا شاملًا لـ أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025.
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 60 إلى 68 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 52 إلى 58 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 860 إلى 980 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 780 إلى 840 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 650 إلى 750 للكيلو
البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو