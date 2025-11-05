قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيد عبدالحفيظ يصل مقر إقامة الاهلي بالإمارات.. صور

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
ميرنا محمود

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ونشر الإعلامي أمير هشام لقطات من وصول سيد عبدالحفيظ  مقر إقامة النادي الاهلي بالإمارات قبل مواجهة سيراميكا في كأس السوبر.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع ممثلا عن النادي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامو إداريا الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الأمني للفريق.

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي.

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

الأهلي سيراميكا كليوباترا سيد عبد الحفيظ الامارات

