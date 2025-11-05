قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير: تحمل الأهلي التأمينات الاجتماعية للعاملين الخبر الأهم بالنسبة لي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بقرار النادي الأهلي بتحمل التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : "الخبر الأهم بالنسبة لي، والذي لم ينتبه إليه الكثيرون، هو تحمّل النادي الأهلي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي، وبأثر رجعي.

وأضاف: النادي الأهلي كان قد قرر في وقت سابق تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكنه عند التنفيذ طبّقه بالطريقة القديمة، أي أن العامل في النادي يتحمل التأمينات، وبالتالي لم يشعر العاملون بفارق حقيقي في رواتبهم، فالزيادة كانت  300 أو 400 جنيه فقط".

وتابع: العاملون نظموا وقفة احتجاجية محترمة للغاية، الهدف منها فقط لفت نظر إدارة النادي، وعلى الفور توجّه إليهم محمد الغزاوي، ومحمد الجارحي، وطارق قنديل، وتحدثوا معهم واستمعوا لمطالبهم ووجهات نظرهم، وبعد مناقشة الأمر مع مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر المجلس أن العاملين لديهم كل الحق".

شوبير الأهلي التأمينات الاجتماعية تصريحات شوبير

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

