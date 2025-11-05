شوبير: تحمل الأهلي التأمينات الاجتماعية للعاملين الخبر الأهم بالنسبة لي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بقرار النادي الأهلي بتحمل التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : "الخبر الأهم بالنسبة لي، والذي لم ينتبه إليه الكثيرون، هو تحمّل النادي الأهلي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي، وبأثر رجعي.

وأضاف: النادي الأهلي كان قد قرر في وقت سابق تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكنه عند التنفيذ طبّقه بالطريقة القديمة، أي أن العامل في النادي يتحمل التأمينات، وبالتالي لم يشعر العاملون بفارق حقيقي في رواتبهم، فالزيادة كانت 300 أو 400 جنيه فقط".

وتابع: العاملون نظموا وقفة احتجاجية محترمة للغاية، الهدف منها فقط لفت نظر إدارة النادي، وعلى الفور توجّه إليهم محمد الغزاوي، ومحمد الجارحي، وطارق قنديل، وتحدثوا معهم واستمعوا لمطالبهم ووجهات نظرهم، وبعد مناقشة الأمر مع مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر المجلس أن العاملين لديهم كل الحق".