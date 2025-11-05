قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعاون بين جامعتي بنها الأهلية والعرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا بليبيا

جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية وفداً من جامعة العرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا بدولة ليبيا،
برئاسة الدكتور غيث عبد الله خليل رئيس مجلس إدارة جامعة العرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور محمود رفـاعي مدير برامج كلية الهندسة، والدكتورة أسماء محمود مدير برامج كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة أسماء البندراوي مدير برامج كلية العلاج الطبيعي.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها الأهلية تمثل نموذجاً متميزاً للجامعات الذكية في مصر، حيث تجمع بين الحداثة في البنية التحتية والتميز في البرامج الأكاديمية والرؤية المستقبلية في التعليم وتسعى لإعداد خريج قادر على الإبداع والابتكار، مزود بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ، كما أنها تولي اهتماماً خاصاً بالجودة والاعتماد الأكاديمي، وتعمل على ربط التعليم بالبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الجامعة إلى انفتاح جامعة بنها الأهلية على التعاون مع مختلف الجامعات العربية والدولية لتبادل الخبرات وإطلاق برامج تعليمية مشتركة تواكب التطورات العالمية في مجالات الطب والهندسة والعلوم الإنسانية.

من جانبه، أعرب الدكتور غيث عبد الله خليل عن سعادته بزيارة جامعة بنها الأهلية، مشيداً بالإمكانات الضخمة التي تمتلكها الجامعة من مبانٍ حديثة ومعامل وتجهيزات تكنولوجية متقدمة.
وأوضح أن الزيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، بما يعزز تبادل الخبرات بين الجامعتين.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية وتدريبية مشتركة تخدم الطرفين.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد الليبي بجولة ميدانية شملت كليات الجامعة ومعاملها المختلفة، حيث أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات متطورة ومستوى تنظيمي راقٍ يعكس الطفرة الكبيرة التي حققتها جامعة بنها الأهلية في فترة وجيزة.

