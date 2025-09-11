تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن أن قواتها ردّت على مصادر النيران التي أطلقتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب الشرقي، تزامناً مع هجوم مفاجئ شنّته قسد واستُخدمت خلاله صواريخ موجهة وقذائف على قرى مثل حزوان، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، وأثار حالة هلع في صفوف السكان المحليين. وأكدت الوزارة أنها نفّذت ضربات دقيقة، وصدّت محاولة تسلل، كما تعاملت وفق قواعد الاشتباك مع مصادر النيران التي هُدِفت بها قرى مثل الكيارية ومنبج.

ويأتي هذا التصعيد وسط تبادل اتهامات بين الطرفين: النظام يحمّل قسد مسؤولية خرق الهدنة، بينما تصف قسد تحرك الجيش بأنه استفزازي تستدعي الدفاع عن النفس، خاصةً في ظل انتشار الجيش القريب من مناطق نفوذها.

وتوّجه هذه التطورات سؤالاً محوريًا حول قدرة الاتفاق التاريخي الذي وُقّع في مارس الماضي لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة على الترجمة الميدانية، خاصةً عندما تتصاعد التوترات مجدداً في المناطق الريفية حول حلب، والتي تبدو كمساحة نزاع مستمرة رغم توقيع الاتفاق.

من جهة أخرى، يعيد سقوط المدنيين إلى شبابيك القصص الإنسانية المرة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، جاعلاً من الحاجة لتقليص التصعيد وحماية المدنيين مطلباً ملحاً. ويبقى الأمل في أن تتحول هذه الحوادث إلى نقطة انطلاق جادة لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وضمان تسوية سياسية فعّالة تُخرج البلاد من دوامة العنف المستمر.