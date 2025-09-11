قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي

سوريا
سوريا
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن أن قواتها ردّت على مصادر النيران التي أطلقتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب الشرقي، تزامناً مع هجوم مفاجئ شنّته قسد واستُخدمت خلاله صواريخ موجهة وقذائف على قرى مثل حزوان، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، وأثار حالة هلع في صفوف السكان المحليين. وأكدت الوزارة أنها نفّذت ضربات دقيقة، وصدّت محاولة تسلل، كما تعاملت وفق قواعد الاشتباك مع مصادر النيران التي هُدِفت بها قرى مثل الكيارية ومنبج.

ويأتي هذا التصعيد وسط تبادل اتهامات بين الطرفين: النظام يحمّل قسد مسؤولية خرق الهدنة، بينما تصف قسد تحرك الجيش بأنه استفزازي تستدعي الدفاع عن النفس، خاصةً في ظل انتشار الجيش القريب من مناطق نفوذها.

وتوّجه هذه التطورات سؤالاً محوريًا حول قدرة الاتفاق التاريخي الذي وُقّع في مارس الماضي لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة على الترجمة الميدانية، خاصةً عندما تتصاعد التوترات مجدداً في المناطق الريفية حول حلب، والتي تبدو كمساحة نزاع مستمرة رغم توقيع الاتفاق.

من جهة أخرى، يعيد سقوط المدنيين إلى شبابيك القصص الإنسانية المرة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، جاعلاً من الحاجة لتقليص التصعيد وحماية المدنيين مطلباً ملحاً. ويبقى الأمل في أن تتحول هذه الحوادث إلى نقطة انطلاق جادة لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وضمان تسوية سياسية فعّالة تُخرج البلاد من دوامة العنف المستمر.

قسد سوريا الشرع وزارة الدفاع السورية دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

حكم التشارك في الطعام بإناء واحد

حكم مشاركة الطعام والشراب في إناء واحد.. الإفتاء توضح

الاستماع إلى القرآن عبر الراديو

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟.. الإفتاء توضح

السلع التموينية

السلع التموينية زائدة عن حاجتي فهل يجوز إخراجها للفقراء.. واعظة بالأوقاف تجيب

بالصور

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد