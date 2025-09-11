قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الكيان الصهيوني احتل في سوريا مساحة تفوق تلك التي يحتلها في قطاع غزة، مؤكداً أن الاحتلال يعمل على تقسيم سوريا ضمن مشروع أوسع للهيمنة الإقليمية.

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية اليوم أن "الكيان الصهيوني لا يسعى فقط للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بل يخطط لإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ما يهدد استقرار وأمن المنطقة بأسرها".

وشدد الوزير الإيراني على أن تل أبيب تسعى لفرض واقع جديد في المنطقة من خلال التدخل المباشر أو غير المباشر في عدة دول عربية، قائلاً: "نتنياهو أظهر بوضوح أن التهديد الأساسي في المنطقة هو الكيان الصهيوني، وليس أي دولة أخرى".

وأكد عراقجي أن بلاده تعمل حالياً على تجاوز ما وصفه بـ"نقاط الضعف" الداخلية، من أجل تعزيز موقعها الاستراتيجي والرد على التحديات المتزايدة في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران ستواصل دعمها لمحور المقاومة، ومواجهة المخططات الصهيونية الرامية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة.

