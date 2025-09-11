وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الكيان الصهيوني احتل في سوريا مساحة تفوق تلك التي يحتلها في قطاع غزة، مؤكداً أن الاحتلال يعمل على تقسيم سوريا ضمن مشروع أوسع للهيمنة الإقليمية.

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية اليوم أن "الكيان الصهيوني لا يسعى فقط للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بل يخطط لإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ما يهدد استقرار وأمن المنطقة بأسرها".

وشدد الوزير الإيراني على أن تل أبيب تسعى لفرض واقع جديد في المنطقة من خلال التدخل المباشر أو غير المباشر في عدة دول عربية، قائلاً: "نتنياهو أظهر بوضوح أن التهديد الأساسي في المنطقة هو الكيان الصهيوني، وليس أي دولة أخرى".

وأكد عراقجي أن بلاده تعمل حالياً على تجاوز ما وصفه بـ"نقاط الضعف" الداخلية، من أجل تعزيز موقعها الاستراتيجي والرد على التحديات المتزايدة في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران ستواصل دعمها لمحور المقاومة، ومواجهة المخططات الصهيونية الرامية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة.